Рок-н-ролл мёртв, а мы – ещё нет. Пара слов о реальной ценности перестроечного рока

12:25 , Сегодня 1 , Сегодня

Интересно, что сказал бы Цой? / Афиша

21 июня - день рождения легенды русского рока - Виктора Цоя. Скоро выйдет байопик о музыканте, а значит - пора вновь поговорить о том - стоит ли в Украине запрещать "русский рок", а также о том, насколько он "рок"и насколько он "русский".

Как-то в украинском сегменте одной социальной сети завязалась весьма любопытная дискуссия, которая на поверку вышла вовсе не джентльменской.

Представители новой волны украинской интеллигенции (и не только они) оказались искренне возмущены тем, что молодое поколение, рождённое спустя годы после обретения Украиной независимости, всё ещё продолжает увлекаться русским роком.

И не просто увлекаться, а каждый вечер надрывно горланить в уютных дворах "Мама, мы все тяжело больны, мама, я знаю, мы все сошли с ума" под гитару. Да ещё и эти богомерзкие чёрные футболки с символикой Арии, Агаты Кристи и прочего Кино – тьфу ты, жуть какая-то.

Собственно говоря, на дискуссию эти многие и внимания не обратили бы, не случись она накануне годовщины гибели одного из символов того, что принято называть "русским роком". При подобных раскладах резонанс был обеспечен.

Вообще-то стоит признать, что как минимум с точки зрения музыкальной уникальности ценность перестроечного рока стремится к нулю. Собственно говоря, даже сами звёзды этого музыкального направления не раз признавали в лучшем случае факт несознательного заимствования, а в худшем – копирование чужих музыкальных произведений до единой ноты. Виктор Цой сотоварищи, например, вдохновлялись творчеством Joy Division и The Cure, причем вдохновлялись настолько, что некоторые песни из последних альбомов подозрительно похожи на творения "западных аналогов".

Мама, мы все любим The Cure,

А на тему "что, у кого и для какой песни позаимствовал Борис Гребенщиков" диссертацию можно было написать ещё в начале девяностых.

Одним словом, ничего нового лидеры протестного рока в музыкальном плане не придумали.

Но есть и детали, которые сделали это направление действительно уникальным. Прежде всего, речь об эпохе и характерной для неё риторике текстов. Правы те, кто утверждают, что подобное больше никогда не повторится, а музыка больше не потащит народ на баррикады как в прямом смысле, так и в переносном. Ситуация, при которой самая популярная телепередача огромной страны даёт эфирное время рок-группам, для которых вещание на страну ранее было заказано, а спустя пару лет рокеры в знак благодарности собирают многотысячный концерт в поддержку телепередачи, которую нагло и без малейших объяснений закрыло Гостелерадио, в нынешних реалиях невозможна. И сложно сказать, хорошо это или плохо.

Стоит, пожалуй, упомянуть и "теорию запретного плода", которая обеспечила популярность не только признанным лидерам направления, но и прочим "чудесам одного хита". В государстве, руководство которой едва ли не под страхом смерти запрещало приобщаться к культуре "загнивающего Запада", любые проявления свободы были в новинку.

Будем честны – публика одновременно устала от рафинированных и приглаженных "голосов страны" вроде Кобзона и захотела побыть причастной к борьбе с системой.

Да, сейчас это выглядит наивно, приблизительно так же, как мысли 15-летнего подростка об абсолютной самостоятельности в момент, когда он впервые в жизни ослушался родителей и рванул с ночёвкой к другу на соседнюю улицу. Но не вздумайте говорить об этом тем, кому в жаркие восьмидесятые было 15 или малость побольше – вас как минимум не поймут.

Да и в целом нельзя не отметить, что недостойные вещи на цитаты никогда не разбирают. Человека, который в жизни не слышал ни единой песни "Кино", но вдруг оказался возле одной из "стен Цоя", зачастую охватывает внезапное дежавю, ведь он где-то уже слышал некоторые фразы, написанные на стене. Причём слышал в повседневной жизни, а не в какой-нибудь узкоспециальной тусовке. Да и футболки с надписью "Цой жив" тоже вполне ложатся в эту канву, поскольку смерть стоит того, чтобы жить, как сказал однажды сам Виктор.

Знаете, что на самом деле больше всего возмущает в этой истории? Желание некоторых интеллигентов "запретить старьё". Русское происхождение этого самого "старья" большинство критиканов волнует мало, хотя свой патриотизм они обычно проявляют не только на словах, но и на деле. Просто одним деятелям культуры всегда хочется побольнее пнуть других, даже мёртвых – это нормальное явление ещё с античных времён. Ненормальным тут является нечто другое – желание выжечь всё это калёным железом даже на уровне кухонных посиделок, которое малость попахивает полпотовщиной.

Да, в украинском медиапространстве необходимо навести порядок в том числе и при помощи квот на украиноязычный продукт. Да, так называемый перестроечный рок – действительно старьё.

Но если хотите запретить молодёжи петь это самое старьё во дворах под гитару летними вечерами, то не болтайте в социальных сетях, а продвигайте соответствующий закон.

Но помните при этом, что закон сей подтолкнёт Украину не к Европе, а к Кампучии, которую однажды едва зверски не замучил Пол Пот.

Рок-н-ролл, скорее, мертв, хотя Патти Смит придерживется другого мнения

Виталий Могилевский, Без Табу

Материал впервые был опубликован 15 августа 2016 года на Без Табу в годовщину гибели Виктора Цоя