Різ Візерспун продала свою компанію за майже мільярд доларів

Білявка у шоколаді

Актриса Різ Уізерспун продала свою продюсерську компанію Hello Sunshine, яка зробила серіали «Велика маленька брехня», «Ранкове шоу» і «І всюди тліють пожежі», за дуже солідну суму.

Новим власником Hello Sunshine стане розважальний медіастартап, створений за підтримки великої інвесткомпанії Blackstone. Умови угоди не розкриваються, проте, за даними джерел The Wall Street Journal, медіабізнес Уізерспун оцінили приблизно в 900 мільйонів доларів, тобто - майже мільярд.

Керувати новим проектом Blackstone, у якого поки немає назви, будуть колишні топ-менеджери Disney Кевін Майер і Том Стеггс.

Сама Уізерспун і виконавчий директор Hello Sunshine Сара Харден увійдуть до ради директорів стартапу, а також збережуть значні частки в бізнесі і продовжать контролювати повсякденну діяльність продюсерської компанії.

«Я відкрила Hello Sunshine, щоб змінити уявлення про жінок в медіа. Сьогодні завдяки партнерству з Blackstone ми робимо величезний крок вперед, який дозволить нам розповідати ще більш захоплюючі, яскраві і повчальні історії про життя жінок у всьому світі », - написала Уізерспун в інстаграме, коментуючи угоду.

Про те, що продюсерська компанія актриси може бути продана, стало відомо ще на початку липня. Тоді джерела The Wall Street Journal припускали, що в рамках угоди Hello Sunshine оцінять в мільярд доларів, і називали Apple одним з можливих покупців (саме на Apple TV + виходив серіал «Ранкове шоу»). Це значна цифра для щодо нового гравця на ринку, відзначало Variety. На думку видання, така висока оцінка вартості Hello Sunshine - ознака суперництва стрімінгових компаній за оригінальний контент.

Hello Sunshine займалася виробництвом серіалів «Велика маленька брехня» для HBO, «І всюди тліють пожежі» для Hulu і «Ранкове шоу» для Apple TV+. Серед інших проектів компанії - книжковий клуб Reese's Book Club, подкасти про жінок і кілька дитячих програм для стрімінгових сервісів. У квітні журнал Time включив Hello Sunshine в список 100 найвпливовіших компаній.

Це не перша кінокомпанія, яку заснувала Різ Уізерспун. У 2000 році вона відкрила свою першу студію Type A Films, яка випустила фільми «Блондинка в законі», «Блондинка в законі-2», «Пенелопа» і «Чотири різдва» (у всіх картинах зіграла сама Уізерспун). У 2012 році її медіабізнес об'єднався з проектом Make Movies австралійки Бруно Папандреу - разом вони заснували студію Pacific Standard і випустили фільми «Зникла», «Дика», «Красуні в бігах», а також перший сезон серіалу «Велика маленька брехня». Однак через чотири роки Уізерспун і Папандреу вирішили припинити співпрацю, після чого актриса разом з чоловіком Джимом Тотом, бізнес-партнером Сетом Родські та декількома інвесторами заснувала Hello Sunshine (Pacific Standard залишилася дочірньою Hello Sunshine).