Ривердэйл 2019: Дата выхода 4 сезона, сюжет, актеры сериала и трейлер

В четверг, 10 октября, состоялась премьера 4 сезона сериала Ривердэйл, который является живым воплощением поговорки про тихом омуте. Все подробности нового сезона - на Без Табу.

Ривердэйл - сюжет

Ривердэйл - маленький городок в американской глуши. Здесь все чинно и благородно, его жители - лапочки и никаких злодейств не может быть в принципе. Но это только на первый взгляд, на самом деле Ривердэйл - одно из самых зловещих мест на планете, где творится сущая жесть и маньяки с убийцами соревнуются с сатанистами - кто более злобный упырь.

Однако мир не без добрых людей - местная молодежь во главе с Арчи Эндрюсом не желает мириться со всеми этими ужасами и начинает собственное расследование жутких преступлений, творящихся в Ривердэйле на постойнной основе. Ну, и выжить при этом.

Ривердэйл - постер 4 сезона

Вся эта жесть, достойная пера Стивена Кинга, является плодом авторов Archie Comics. Сериал - адаптация комиксов про Арчи Эндрюса и его друзей.

Премьера сериала Ривердэйл состоялась в 2017 годам. Производством шоу занимается The CW, а шоураннером проект выступает глава Archie Comics Роберто Агирре-Сакаса.

Ривердэл - что будет в 4 сезоне

9 октября 2019 вышел уже 4 по счету сезон сериала (премьера в Украине - 10 октября). Это будет 7 серий, однако по традиции авторы ведут сквозную хронологию, то есть, это будет 58-64.

Ривердэйл 4 - Банда готовится к выпуску

В новом сезоне Арчи и его приятели уже в выпускном классе. По традиции американских моложежных фильмов, в последнем классе школы меньше учебы и больше романтики. В трейлере 4 сезона нам показали, что Арчи воссоединяется с Вероникой, с которой расстался в финале 3 сезоне. Теперь они обнимаются и даже в одной постели.

Как мы знаем из "Американского пирога", в выпускном классе школьные друзья очень переживают из-за того, что им придется расстаться. Однако то комедия, а Ривердэйл - совсем другое дело. Здесь расставание значит - смерть. В финале 3 сезон пропал Джагхед (Баклан), оказалось - его похоронили заживо... В общем, жесть никуда не денется.

Актеры сериала Ривердэйл и роли

Кей Джей Апа в роли Арчи Эндрюса

Лили Рейнхарт в роли Бетти Купер

Камила Мендес в роли Вероники Лодж

Коул Спроус в роли Баклана, он же Форсайт Пэнделтон Джонс III

Марисоль Николс в роли Гермиона Лодж

Мэделин Петш в роли Шерил Блоссом

Эшли Мюррей в роли Джози МакКой

Мэдхен Эмик в роли Элис Купер

Скит Ульрих в роли Форсайта Пэндлтона Джонса II ака ЭфПи

Марк Консуэлос в роли Хайрома Лоджа

Кейси Котт в роли Кевина Келлера

Чарльз Мелтон в роли Реджи Мантла

Ванесса Морган в роли Тони Топаз

Шэннон Догерти - приглашенная звезда

Трибьют Люку Перри

Летом 2019 ушел из жизни актер Люк Перри. Весь мир знает его как Дилана из Беверли Хиллз, однако он оставил свой след и во вселенной Ривердэйла. Актер сыграл Фреда Эндрюса - отца главного героя. Безвременная кончина актера стала шоком и в итоге пришлось переснимать несколько серий третьего сезона. Также памяти Люка Перри будет посвещена одна из серий 4 сезона и в ней сыграет его экранная партнерша по "Беверли Хиллз" - Шэннон Догерти.

Ривердэйл - дата выхода серий 4 сезона (время по Киеву)

1 серия (58 глава) - 10 октября - In Memoriam

Смотреть онлайн анонс 1 серии 4 сезона Ривердэйла:

2 серия (59 глава) - 17 октября - Fast Times at Riverdale High

3 серия (60 глава) - 24 октября - Dog Day Afternoon

4 серия (61 глава) - 1 ноября - Halloween

5 серия (62 глава) - 7 ноября - Witness for the Prosecution

6 серия (63 глава) - б/д - Hereditary

7 серия (64 глава) - б/д - The Ice Storm

Ривердэйл 4 трейлер

Ривердэйл 2019 - смотреть онлайн трейлер 4 сезона: