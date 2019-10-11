Конец ***го мира: Дата выхода 2 сезона и трейлер

На небе только и разговоров, что о втором сезоне / Конец ***го мира

Netflix преподнес милый подарок всем поклонником сарказма - совсем скоро выйдет второй сезон провокационного сериала Конец ***го мира. Подробности второго сезона скандального шоу - на Без Табу.

Конец ***го мира - сюжет сериала

Начнем с того, что это экранизация комикса. Автор истории - Чарльз Форсман Однако здесь нет супергероев и даже апокалипсис не намечается, хотя название как бы намекает. Однако хляби небесные разверзлись тут сугубо в метафорическом смысле и строго над двумя подростками - 17-летними Джеймсом и Алиссой. Девушка решает бросить все и отправиться на поиски своего обожаемого отца, который оказывается при приближении совсем не таким, юноша одержим мизантропией и изначально решается сопровить Алиссу с единственной целью - убить ее. В ходе совместного путешествия Джеймс и Алисса сближаются и даже попытются переспать, а убивать придется других.

Кроме убийства человека, который этого, в принципе, заслуживал, парочка совершит еще массу трагикомичных злодейств, возбудит сублемирующих копов-неудачниц, которые возьмут след и он их выведет на берег моря, где произойдет тот самый выстрел, который оборвет историю первого сезона (и комикса).

Конец ***го мира - когда второй сезон

Открытый финал первого сезона обернулся сезоном вторым (хотя в оригинальном комиксе Джеймса погиб).

На постере от Netflix мы видим грустную Алиссу, сидящую в придорожном кафе с урной с прахом (чьим именно - неизвестно). Авторы намекают, что это Джеймс, однако, конечно, это не так. Герой Алекса Лотнера, никуда не делся.

С момента начала истории прошло два года - бывшим детям уже по 19 лет, но они по-прежнему чужие для всех и не нужны совершенно никому.

Все ответы нам дадут уже 5 ноября 2019, когда выйдет 2 сезон сериала - сразу все 8 эпизодов.

Конец ***го мира - трейлер

Авторы сериала как могут держат интригу и не рассказывают ничего. Стоит признать, о новом сезон мы знаем мало. И тизер о сюжете второго сезона глобально ничего не рассказывает.

Конец ***го мира - актеры и роли

Джессика Барден в роли Алиссы

Отметим, что в первом сезоне актриса играет девушку, которая моложе ее на целых 10 лет (27 vs 17). Кто бы мог подумать.

Алекс Лоутнер в роли Джеймса

Наоми Эки в роли Бонни

Все другие актеры и персонажи 2 сезона сериала пока официльно не анонсированы.