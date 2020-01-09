Риффмастер Антоненко оказался на 10 сантиметров выше убийцы Шеремета

Дело Антоненко разваливается, но только не в суде

Пока сделанный ментами подозреваемым сержант ССО Андрей Антоненко находится в СИЗО, и без того несуществующая доказательная база мусоров продолжает рассыпаться в пух и прах.

В среду, 8 января, заседание суда по мере пресечения для известного музыканта и военнослужащего отложили на 10 число, а пока Антоненко удерживают под стражей фактически без каких-либо на то оснований, адвокаты и журналисты постепенно раскапывают новые и новые свидетельства его непричастности.

Так, сотрудники издания theБабель обнаружили документы, в которых судебные эксперты указали рост настоящих подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

В результатах экспертизы, проведенной 25 августа 2016-го, указано, что в ночь с 19 на 20 июля на записях с камер наблюдения были запечатлены мужчина и женщина, рост которых составляет 170 и 160 сантиметров.

Возможное отклонение, которое заложил эксперт, +\- 3 %, из-за нечеткого изображения, постоянного движения подозреваемого, кепки на голове, и из-за неизвестной высоты подошвы и каблуков на обуви.

При этом рост Андрея Антоненко составляет без малого 180 сантиметров, что явно не соответствует версиям ментов-расследователей.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.