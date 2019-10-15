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Ревизор 10 - выпуск 2: Львов

10:57
Юлия Панкова проверяет Львов - фото 1
Юлия Панкова проверяет Львов

Команда "Ревизора" продолжает свое турне по злачным местам Западной Украины. Во втором выпуске шоу - инспекция культовых заведений Львова.

Первым под прицел Юлии Панковой попал загородный комплекс Бухта Викингов (прекрасное название для Галичины). Здесь Панкова будет испытывать на прочность все: и нервы персонала, и мини-бар, и посуду, и даже балкон. Более того, попытается приручить коня, ну, и, конечно, не обойдется без провокации.

Ревизор 10 - выпуск 1: Ужгород

Далее по расписанию одно из самых популярных заведений Львова – «Первая львовская грилевая ресторация мяса и справедливости». В социальных сетях об этом ресторане ходят легенды, ведь каждый раз здесь происходит настоящая средневековая инквизиция и все это под романтические мелодии Раммштайн. Кто кого: инквизиия или Юлия Панкова?

Пока Панкова проверят рестораны Львова, ее альтер его - Елена Филонова - проверит местную индустрию красоты своей розовой перчаткой. На первый взгляд, салон «Майами» – типичная парикмахерская советских времен. Старое здание, не модный дизайн и много лишних вещей. Возможно, качество обслуживания удивит капризную Филонову?

Ревизор 2019 - выпуск 2 - Львов - смотреть онлайн - 14.10.2019:

Второй выпуск программы «Ревизор-10» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира - на Без Табу.

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Юлия Панкова Львов Новый канал Шоубиз Ревизор
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