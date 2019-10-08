Ревизор 10 - выпуск 1: Ужгород

Ревизор 2019 в Ужгороде / Новый канал

В понедельник, 7 октября, на Новом канале стартовал 10 сезон реалити-шоу «Ревизор Х». Все подробности первого выпуска нового сезона – на Без Табу.

В 10 сезоне у «Ревизора» новая ведущая - Юлия Панкова. Боевым крещением на проекте для нее стала поездка в Ужгород.

Команда «Ревизора Х» выбрала для проверки заведения, которые известны своими кулинарными изюминками. Ведущая призналась, что очень хочет на Закарпатье попробовать новые для себя блюда и найти интересные гастрономические вкусы. Например, лягушачьи лапки, ведь в Ужгороде их также подают.

Все тайны злачных мест Ужгорода раскрывает Ревизор Х

«Ревизор» получил много писем с просьбой проверить пекарню в самом центре Ужгорода. Для многих она стала любимой. Но некоторые посетители теперь в это заведение ни ногой, потому что отравились там. Юлия Панкова проверит кухню пекарни и попробует их фирменные «брецли». Но оставит ли она им награду, станет известно, если досмотрите первый выпуск 10 сезона Ревизор Х до конца.

Юлия Панкова - новая звезда Ревизора

Ведущая же рубрики «Ревизор красоты» Елена Филонова в Ужгороде тоже времени даром не теряла и в ходе ревизии местного салона красоты проверит на себе процедуру «виски»-обертывание, чтобы почувствовать «ароматную эйфорию виски».

Ревизор 2019 - смотреть онлайн 1 выпуск - 7.10.2019:

Ревизор Х выходит по понедельникам, начало - в 19:00.