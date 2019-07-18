Ревизор-2019: Имя новой ведущей и дата выхода шоу

Ревизор 10 сезон 2019 - новая ведущая Юлия Панкова / Новый канал

В новый 10 сезон "Ревизора" на Новом канале вместо Николая Тищенко пришла новая ведущая, которая до этого занималась журналистскими расследованиями. Зрителям стоит ждать новой динамики и скандалов в шоу в 2019 году.

В новом 10 сезоне "Ревизор" в 2019 году главную роль ведущей сыграет Юлия Панкова, которая до этого участвовала в программе "Инсайдер" на телеканале ICTV. Она заменит ушедшего в политику брутального культуриста Николая Тищенко.

Несколько месяцев украинские зрители с нетерпением ждали ответа на вопрос, кто же станет новым лицом социального реалити "Ревизор" - кастинг длился два месяца и состоял из нескольких этапов. Главными ревизорами Украины пытались стать многие звезды шоубиза, но шоуранеры программы сделали свой выбор.

Юлия Панкова стала ведущей Ревизор-2019

В марте 2019 было объявлено имя новой обладательницы белой перчатки. Ведущей популярного шоу стала Юлия Панкова, журналист и экс-ведущая проекта расследований "Инсайдер".

Смелая, настойчивая, эмоциональная и справедливая – именно так можно охарактеризовать девушку, которая в осеннем сезоне будет показывать народу все подводные камни отельно-ресторанной сферы в стране.

Журналистку-расследователя сделали лицом проекта "Ревизор"-10

"Опыт работы Юлии журналистом-расследователем гарантирует, что она будет добиваться справедливости и отстаивать права потребителей. Уверена, она сможет найти общий язык со всеми представителями сферы услуг, и не важно, делают они свою работу очень хорошо или же очень плохо", - рассказывает Анна Жижа, которая проводила кастинги для Нового канала, будучи на тот момент шеф-редактором проекта.

Она также объяснила свой выбор - "когда на такую миниатюрную, красивую, молоденькую ведущую замахиваются охранники или закрывают дорогу на кухню своими спинами, украинцы будут жалеть ее и сопереживать". Она считает это прекрасным выбором.

Новая ведущая добавит в проект Нового канала и кулинарную изюминку, ведь ее страсть – организация гастротуров. В свободное от работы время Юлия Панкова знакомит туристов с особенностями национальных кулинарных традиций.

Гастрономия - хобби у Юлии Панковой

"Еда – моя страсть, источник культуры, обычаев и традиций. Где бы я ни была, всегда стараюсь познакомиться с поваром, зайти на кухню, узнать секреты приготовления. Уже многое видела и многое пробовала. Очень хочу быть полезной тем людям, которые ещё до конца не овладели всеми навыками профессиональной кухни. "Ревизор" для меня, как и гастрономия, – о людях", - рассказала в своем первом интервью новая ведущая шоу.

Отметим, что в перерывах между съемками 10 сезона Юлия Панкова времени не теряла - и успела обручиться. Ее любимый мужчина вывез девушку в Грецию, где и сделал ей предложение руки и сердца. Свадьба запланирована на сентябрь 2019.

Юлия Панкова на Санторини получили предложение руки и сердца

Имя жениха ведущая "Нового канала" пока не разглашает. Однако чтобы не было сплетен или приписанных отношений с коллегами-телевизионщиками, Юлия Панкова сказала, что ее любимый занимается бизнесом в сфере высоких технологий.

Съемки 10 сезона "Ревизор" проходят летом 2019, а премьера обновленного шоу состоится осенью на "Новом канале". Точная дата пока не сообщается. Без Табу будет следить за появлением точной информации.