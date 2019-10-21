Ревизор 2019 - смотреть онлайн выпуск 3 - Трускавец

Юлия Панкова проверила злачные заведения Трускавца / Новий канал

Команда Ревизор 10 продолжает свое турне по Западной Украине. После Львова и Ужгорода на очереди город-курорт Трускавец.

Трускавец называют туристической жемчужиной Львовской области. Город-курорт ежегодно посещают около четверти миллиона туристов. Здесь находится 25 лечебных источников, самый известный – с минеральной водой «Нафтуся», аналогов которой нет. Но соответствует ли сервис тому, что дала курорту природа? Проверить приехала с проверкой в Трускавец команда программы «Ревизор Х».

«Йо-мойо» - и это я не ругаюсь, - рассказала Юлия Панкова. – Так назывался ресторан, с которого начиналась моя ревизия в Трускавце. Пять лет назад сюда уже пытался попасть «Ревизор», которого, к сожалению, на кухню не пустили. Мне удалось зайти в место, которое тогда так тщательно скрывали от проверки. Там на меня набросились с криками и пытались вытолкать из кухни. Шеф-повар так защищал свое рабочее пространство, что силой закрывал холодильники, морозильные камеры, не давал мне осмотреть поверхности, вытяжки и сковородки. И постоянно кричал: «Без комментариев». Его фраза мне надолго запомнилась и вошла в топ-5 ответов на замечания «Ревизора Х». Чтобы хоть как-то остановить ревизию, в заведении даже выключили свет.

Несмотря на препятствия, Юле удалось увидеть, как хранятся готовые блюда в холодильнике, а также проверить безопасность в ресторане. Может ли надеяться на награду «Ревизора Х» заведение «Йо-мойо», узнаете сегодня в выпуске.

В Трускавец едут не только лечиться минеральной водой, но и просто отдохнуть. Одно из самых популярных развлечений для отдыхающих города – рыбалка. По многочисленным просьбам команда «Ревизора Х» отправилась проверять форельник «Хата рыбака».

«Доехать туда было трудно, – рассказала Юля. – Дорога просто ужас – яма на яме. Но этим нас не испугать. Территория форельника действительно очень уютная. Персонал вежливый, а владелец ничего от нас не скрывал. Научил ловить рыбу и показал, в каких условиях она готовится. Я попробовала форельку, которую поймала. Было вкусно. Но меня огорчило состояние санузла».

Не оставила без своего внимания бьюти-индустрию Трускавца и ведущая рубрики «Ревизор красоты» Елена Филонова. Девушка отправилась на ревизию в оздоровительный комплекс «Пещера Аладдина», который славится соляной комнатой и косметологической процедурой аппаратного роликового антицеллюлитного массажа. Елена проверила, как дезинфицируют этот аппарат и на собственном опыте убедилась, исчезает ли целлюлит.

Программа «Ревизор Х» – в 19:00 на Новом канале. Сразу после нее – пост-шоу «Страсти по Ревизору».

Ну, а пока смотрите, как Ревизор гостил в Трускавце в прошлый раз: