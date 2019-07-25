Реванш на марше: после смены житомирского губернатора с ОГА сняли украинскую символику

Раньше на здании ОГА была украинские символика

Не прошло и двух недель с момента увольнения Владимиром Зеленским губернатора Житомирской области Игоря Гуднича, как с админзданий в центральном городе начали убирать украинскую символику.

Обратили внимание на это местные жители, которые и выложили соответствующие фотографии в соцсети.

По их словам, почти сразу после увольнения главы региона и назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Ярослава Лагуты, с козырька облгосадминистрации начали убирать надпись "Слава Украине! Героям слава!".

Кто именно из чиновников отдал указ снять ткань с буквами, неизвестно. Но случилось это именно после смены власти.

В итоге сейчас жители Житомира могут любоваться лишь на серый бетон, зато никому из чинуш-сепаров не выжигает глаза патриотический лозунг, который является символом Украины.

К слову, аналогичная ситуация происходит и в Херсоне. Сразу же после выборов президента с флагштоков у областного совета сняли флаг не только Евросоюза, но и Украины.

Напомним, прошедший в Раду от "Слуги народа" журналист с открытыми сепаратистсткими взглядами Александр Дубинский называл лозунг "Слава Украине! Героям слава" "нацистсктим".