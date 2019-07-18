Рейтинг Вакарчука резко рухнул на дно – опрос

Рейтинг Вакарчука резко рухнул на дно – опрос

Еще несколько дней назад политсила Вакарчука обгоняла как Порошенко, так и Тимошенко. А теперь партия "Голос" зависла на отметке в 5 %

По данным соцгруппы Рейтинг, общая расстановка сил осталась прежней. Первое место в гонке занимает "Слуга народа" (49,5 %), второе - "За життя" 10,5 %, третье – "Евросоль" Порошенко (7,7 %), четвертое – "Батькивщина" Тимошенко (6,9 %). А о делах "Голоса" вы уже наслышаны.

Есть ли шанс у Вакарчука снова обогнать БПП и БЮТ? Поживем- увидим.

Отметим, что перед президентскими выборами Вакарчук старательно избегал четкого ответа на вопрос о своих политических амбициях. Вскоре он и вовсе заявил, что в политику идти не собирается. Но позже передумал.

Ну и говоря о позитиве: у певца уже есть политический опыт, и не только в выступлениях на Майдане и в фейсбуке. Так, в свое время он избирался в Раду, но особых талантов так и не проявил.

Напомним, Вакарчук ярко отжег на свадьбе друга.