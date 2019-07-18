Расследование MH17 война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Рейтинг Вакарчука резко рухнул на дно – опрос

12:11
Рейтинг Вакарчука резко рухнул на дно – опрос - фото 1
Рейтинг Вакарчука резко рухнул на дно – опрос

Еще несколько дней назад политсила Вакарчука обгоняла как Порошенко, так и Тимошенко. А теперь партия "Голос" зависла на отметке в 5 %

Нет агитации: Вакарчук оправдался за концерты

По данным соцгруппы Рейтинг, общая расстановка сил осталась прежней. Первое место в гонке занимает "Слуга народа" (49,5 %), второе - "За життя" 10,5 %, третье – "Евросоль" Порошенко (7,7 %), четвертое – "Батькивщина" Тимошенко (6,9 %). А о делах "Голоса" вы уже наслышаны.

Есть ли шанс у Вакарчука снова обогнать БПП и БЮТ? Поживем- увидим.

Рейтинг Вакарчука резко рухнул на дно – опрос - фото 184435

Отметим, что перед президентскими выборами Вакарчук старательно избегал четкого ответа на вопрос о своих политических амбициях. Вскоре он и вовсе заявил, что в политику идти не собирается. Но позже передумал.

Ну и говоря о позитиве: у певца уже есть политический опыт, и не только в выступлениях на Майдане и в фейсбуке. Так, в свое время он избирался в Раду, но особых талантов так и не проявил.

Напомним, Вакарчук ярко отжег на свадьбе друга.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Выборы в Раду 2019 Партия Голос Святослав Вакарчук БПП / Европейская Солидарность Батьківщина Оппозиционная платформа - За життя Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
"Ганьба!": Зеленский жестко обратился к Парубию - фото 1
"Ганьба!": Зеленский поучил Парубия Конституции
14:06
Зеленский ездит на чужой Тesla. Ее хозяина вы отлично знаете – ФОТО - фото 1
Зеленский ездит на чужой Тesla. Ее хозяина вы хорошо знаете – ФОТО
13:19
Путин дает паспорта: Зеленский влупил ответку - фото 1
Путин дает паспорта: Зеленский влупил ответку
10:10
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014-го - фото 1
Свидетель по делу MH17: мы вели "Бук" целый день
Вчера, 15:40
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
14 июля, 17:00
"Очень странные дела". Что будет в 4-м сезоне? - фото 1
Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?
08 июля, 11:40
Загрузка...