Обещай и властвуй: Почему обещание Порошенко вернуть Донбасс – популизм

12:15 , Сегодня , Сегодня

Извинение за извинение / Пресс-служба президента

Почему громкое обещание оперативно вернуть Донецк является банальным популистским лозунгом и точно не повысит президентский рейтинг Петра Порошенко.

Некоторые политики обладают уникальным умением испохабить и обесценить все наработки и достижения последнего времени парочкой сомнительных реплик. Иногда все можно свалить на несовершенную работу штабных спичрайтеров, увлекшихся построением пафосных речевых конструкций. Если оратор неприлично стар или обладает какой-нибудь пагубной привычкой, то за объяснением промашки дело тем более не заржавеет. Вот только в случае с Петром Порошенко это не работает.

В минувший четверг на церемонии поднятия на самый высокий флагшток в Украине государственного флага президент решился на шаг, которого от него никто не ждал. Извинения за невыполнение обещания провести АТО за несколько смотрелось выигрышно независимо от ракурса. Хоть в качестве предвыборного хода ради поднятия рейтинга его воспринимай, хоть как простую попытку покаяния рассматривай. Но не прошло и четырех дней, как президент снова продемонстрировал пагубное умение превращаться в неразборчивого популиста.

Так уж сложилось исторически, что в Донецке день города отмечается в последние выходные августа – параллельно с днем шахтера, к слову, чтобы дважды не тратиться на однообразные по существу торжества. Пока доподлинно неизвестно, то ли кто-то из свиты напомнил главе государства об этом факте, то ли сам президент решил блеснуть познаниями и красноречием. Однако в президентском аккаунте в одной из соцсетей появился пост с обещанием в скором времени вернуть контроль над городом и вывесить там украинские флаги.

Президент Порошенко дает новое громкое обещание:

Сами по себе намерения восстановить территориальную целостность Украины в прежних границах вполне похвальны. На словах можно вынести за скобки необходимость тотального восстановления инфраструктуры включительно с заводами, в буквальном смысле разрезанными русскими оккупантами и местными алкоголиками на металлолом. Можно и забыть о том, что многие местные жители при любых раскладах останутся лояльными не Киеву, а Москве и русскому миру. Но главная беда в том, что даже идеологически правильные слова нужно произносить в правильный момент. А Порошенко малость промахнулся, забыв, что неофициальная предвыборная кампания давно уже началась.

Когда условный Гриценко говорит о стопроцентной и максимально быстрой реинтеграции Донбасса как о главном пункте своей кандидатской программы, то становится ясно, что больше полковнику запаса крыть особо нечем. Рейтинги рейтингами, но каких-нибудь внятных изменений в правовом поле или в социально-экономической плоскости его программа не содержит. Так что для привлечения зависшей части протестного электората остается лишь толкать громкие речи.

Когда условная Тимошенко, наоборот, традиционно молчит о дальнейшей судьбе оккупированных территорий в предвыборных роликах, то это никого не удивляет. Шутки шутками, но раскрутку «Нового курса» и прочей псевдостратегической галиматьи спонсирует тот же источник, который организовал на Донбассе четыре года назад «русскую весну». С Кремлем ведь шутки плохи, малейшее отклонение от плана чревато сюрпризами от кураторов. Или грудь в крестах, или физическое тело в Качановской исправительной колонии (и это в лучшем случае).

Но когда тему скорого возвращения контроля над Донбассом снова поднимает президент, это начинает настораживать и вызывать вопросы. У штаба на Банковой всегда есть возможность построить избирательную кампанию своего кандидата на других тезисах и достижениях. Сторонников максимального размежевания с Москвой можно привлечь евроинтеграцией и безвизовым режимом с ЕС как ее последствием. Для желающих стремительно приблизить условия жизни к международным стандартам существует волшебное слово «децентрализация». Господи, даже обещание рано или поздно создать единую поместную автокефальную церковь в Украине гарантированно добавит голосов от верующих патриотов.

Возвращение же захваченных земель включительно с Донецком – задача, которую в кратчайшие сроки не выполнить. Да, наши войска продолжают сдерживать российскую агрессию и потихоньку брать под контроль те территории, которые были обозначены как «украинские» в Минских соглашениях и которые оккупанты по известной только им причине не оставлялм. Но власти за четыре года пока даже не придумали, как бороться с «двойными агентами» из числа пенсионеров, умудряющихся разживаться соцвыплатами по обе стороны линии разграничения. К тому же всем понятно, что реинтеграция возможна лишь после выведения отсюда войск РФ, причем неважно, как это случится – после победы ВСУ или в рамках «тактического отступления». Налицо логическое противоречие: Порошенко только что извинился за то, что не сумел изгнать «невежливых людей» в камуфляже в максимально короткие сроки, и тут же дает обещание, главным условием выполнения которого является как раз выдворение захватчиков прочь из Украины.

Кто-то мог бы сказать, что в борьбе за власть хороши все средства. Но действующий президент и его помощники, кажется, избрали не то электоральное поле для борьбы за пару-тройку дополнительных процентов голосов. К тому попытка перебить конкурентов повторениями их же обещаний выглядит на удивление топорно. Не потому ли это все происходит, что в окружении Порошенко все слишком уверовали в почти автоматическое переизбрание некоторое время назад, после чего впали в прокрастинацию?

Виталий Могилевский, Без Табу