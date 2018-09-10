Разрушение оплотов: Что меняет смена власти в «ДНР»

11:05 , Сегодня , Сегодня

Новый главарь верхушки айсберга Денис Пушилин

Без Табу разбирается с деталями очередного переворота в «ДНР» и объясняет, каковы будут последствия замены Дмитрия «Маэстро» Трапезникова на Дениса «Пушка» Пушилина. Также напоминаем – это не резиденты «камеди-клаб», а террористы.

События последних недель в оккупированной части Донбасса подтверждают давно выдвинутое предположение. Причастные к захвату территорий «отпускники» в камуфляже, солдаты неудачи и местные приспешники Путина держались вместе исключительно кремлевской рукой в ежовой рукавице. Никакого единомыслия там не было и близко. Стоило лишь московским кураторам дать ручным обезьянам с гранатами немного свободы действия и творчества, как начался дележ, грабеж и выпендреж с предсказуемыми жертвами.

Никого в целом не удивило, что Дмитрий Трапезников по кличке «Маэстро» как мгновенно занял освободившееся после взрыва в кафе «Сепар» место гауляйтера, так и вылетел оттуда столь же стремительно. Оказалось, что за спиной бывшего руководителя фан-клуба «Шахтера» серьезных покровителей не было. Опытный мошенник по привычке сделал то, что его всю жизнь кормило и поднимало вверх по социальной лестнице – воспользовался моментом и подобрал максимум из того, что плохо лежало. На подвал не посадили, и то хлеб. Хотя при тамошней нестабильности так называемое «МГБ» о существовании «Маэстро» может и вспомнить. Как, например, вспомнило о казначее Захарченко – «Ташкенте».

Денис Пушилин по кличке «Пушок» в качестве полноценной замены Захарченко также большим сюрпризом не стал. Из всего пула оставшихся кандидатов он за четыре года лучше прочих наладил отношения с кукловодами из РФ, а неделя затяжки с назначением, видимо, была необходима для решения «технических вопросов». Как-то уж подозрительно легко и без малейших споров была проведена рокировка с последующими радикальными переменами. А перемен этих было немало.

Во-первых, Александра Тимофеева окончательно отстранили от управления финансами так называемой «молодой республики». То ли Сурков сотоварищи решили, что от «Ташкента» с контуженной и перевязанной головой толку не будет, то ли у нового князька отношения с ним не сложились, но уже в минувшую пятницу пострадавшего в покушении соратника Захарченко в Донецке не было. Добровольно его отпустили или бывший главбух удрал во избежание встречи с «карательными органами»? Вопрос хороший, но ответ на него принципиально ничего не меняет. Безбедный остаток жизни террорист себе обеспечил, непонятно лишь, сколько ему осталось.

Во-вторых, включивший режим бешеного принтера Пушилин вознамерился в кратчайшие сроки избавиться от наследства и «исторического наследия» бывшего торговца курами. Была упразднена структура, пафосно называвшаяся «министерством обороны ДНР», но не имевшая при этом никаких реальных полномочий и влияния. Оккупанты даже попытались подать эту «реформу» как официальное и неукоснительное следование Минским договоренностям: мол, там же прописан запрет на какие-либо вооруженные соединения, кроме народной милиции, вот мы и выполняем требования свыше.

На самом деле ликвидированная синекура служила Захарченко и соратникам в качестве дополнительной корзины для раскладки золотых яиц. Если уж из Кремля дали команду сосредоточить потоки денег и прочих ценных ресурсов в одном месте, то сей ход нового «руководителя» выглядит вполне логично. Да и «Минск» сюда приплели топорно и бессмысленно – люди в теме давно в курсе, что вопросы силового характера здесь решает наряду с «МГБ» так называемое «МВД», плоховато замаскированное под своеобразный штаб псевдонародного «ополчения».

Началась и зачистка малейших следов присутствия на оккупированной территории столь сомнительной банды организации, как «Оплот». Рядовые захватчики беспокойства новой «верхушке», пожалуй, уже не доставят – если руки конкурирующих группировок добрались до бывшего командира, то пешки наверняка пошли в расход давным-давно. А вот одноименный телеканал прикрыли неожиданно с учетом того, что «Оплот ТВ» весьма эффективно использовался в качестве рупора кремлевской пропаганды. По-видимому, в Москве решили обходиться силами своих СМИ, поскольку не верится, что столь смелое решение могло быть принято на уровне так называемого «совета министров ДНР».

Ключевой вопрос остается прежним: что вся эта мышиная возня меняет для Украины? На сей раз очень многое, поскольку РФ явно готовится к имитации цивилизованного диалога при молчаливом содействии остальных участников Нормандского формата. А для этого пугающих неуравновешенных персонажей в камуфляже лучше поменять на профессиональных аферистов в костюмах – как минимум для внешнего эффекта с целью пустить пыль в глаза. Кое-кто на Западе на подобный финт может и купиться, прецеденты бывали.

В сложившейся ситуации пугает другое. Активизация накануне грядущих выборов Тимошенко, Медведчука и других пророссийских сил создает обманчивое впечатление готовности украинской стороны к диалогу на прежних условиях. Ради политических дивидендов в следующем году реинкарнация печально известного блока «НеТак!» готова подпевать друзьям-товарищам из-за поребрика в нынешнем. И со стороны РФ декорация для спектакля созданы практически идеальные.

На оккупированной же части Донбасса в ближайшее время потрясений ждать не стоит. После подобных встрясок обычно следует период подозрительной стабильности и затишья. В конце концов, вечный дележ награбленного очевидно невыгоден главному бенефициару проекта «ДНР», заседающему в Кремле.

Виталий Могилевский, Без Табу