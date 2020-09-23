Разбираемся, что общего у инфракрасной пленки и сауны

Теплый пол на основе инфракрасной пленки появился сравнительно недавно. При этом за достаточно короткий срок такие системы отопления завоевали сердца потребителей благодаря эффективному и равномерному обогреву, невысокой стоимости, экономичности, универсальности.

А один из главных "коньков" инфракрасного излучения, о котором рассказывают все без исключения владельцы теплого пола — невероятный комфорт и благоприятное воздействие на самочувствие человека.

Неудивительно, что инфракрасная пленка активно наступает на еще недавно казавшиеся незыблемыми лидирующие позиции теплого пола с греющими кабелями и матами в качестве нагревательного элемента. Поэтому вполне логично, что и другие решения на основе ИК-обогревателей стали набирать популярность. Один из таких примеров — инфракрасные сауны. Они появились чуть больше десятка лет назад. А сегодня их устанавливают в частных домах, спа-салонах, спортивных клубах, даже в оздоровительных и лечебных учреждениях. Давайте разберемся, что из себя представляет такая сауна, и насколько ее регулярное посещение полезно для здоровья.

Инфракрасная сауна: как это работает

В инфракрасной сауне используется тот же принцип работы, что и в электрическом пленочном теплом поле. Хотя конструктивно — это, конечно, совершенно разные технические решения. В небольшой кабине устанавливают инфракрасные обогреватели. Их размещают по периметру. Человек заходит внутрь и нагревательные элементы после подачи питания начинают излучать волны в ИК-диапазоне. Распространяемое тепло быстро прогревает тело, при этом температура не поднимается выше + 55 °C. Кстати, такой же уровень нагрева имеют высокотемпературные пленки для систем теплого пола.

Волны имеют тот же диапазон длины, как и испускаемые телом человека невидимые ИК-лучи — от 6 до 20 мкм. Поэтому они благоприятно воспринимаются организмом, вызывают приятные ощущения, улучшают самочувствие. Интенсивность проникновения тепла в тело гораздо выше, чем, например, в классической сауне. Там прогрев доходит всего до глубины 5 мм, а в системе на основе ИК-излучения — до 40 мм. При этом в отличие от национальной гордости финнов в такой сауне нагревается не воздух, а тело человека.

Еще один важный момент — в инфракрасной сауне при потоотделении из организма выводится 80 % воды и 20 % шлаков и токсинов. А, к примеру, в русской бане из тела человека выделяется лишь 5 % вредных веществ и 95 % воды. Как говорится, почувствуйте разницу.

Что нужно знать перед посещением ИК-сауны

Перед тем как рассказать о пользе посещения инфракрасной сауны, стоит обратить внимание на важные нюансы и правила, которые необходимо знать и неукоснительно соблюдать:

Если у человека есть хронические заболевания, следует обязательно проконсультироваться с врачом. Существуют противопоказания к проведению процедуры. Перед заходом в кабину нужно выпить 1/2 литра чистой воды во избежание обезвоживания. Время пребывания в сауне — не более получаса. После окончания сеанса следует принять теплый душ и отдохнуть пару десятков минут. В случае появления дискомфортных ощущений нужно немедленно покинуть сауну. Принимать процедуру можно не чаще, чем через день.

Польза от посещения ИК-сауны и противопоказания

Прежде всего стоит отметить, что при посещении ИК-сауны за один получасовой сеанс можно «сжечь» столько же калорий, как во время 10-минутной пробежки. Однако этим позитивное воздействие от проведения процедуры не заканчивается.

Ученые доказали, что при регулярном посещении такой сауны:

Раскрываются поры, выводятся шлаки и токсины. Активизируется обмен веществ. Улучшается эластичность и цвет кожи, исчезает целлюлит. Укрепляется иммунитет, что особенно важно в период пандемии коронавируса. Ускоряется восстановление мышц и суставов после занятий спортом, а также поврежденных в результате травм костей и мягких тканей. Нормализуется психическое состояние. Улучшается кровообращение.

Поэтому регулярное проведение такой процедуры рекомендуется людям с нарушениями в работе сердечно-сосудистой и нервной системы, заболеваниями дыхательных и мочевыводящих путей, кожи. ИК-сауна помогает быстрее восстановиться при травмах и ушибах, нормализует сон, облегчает симптомы менопаузы. Также это отличный и необременительный способ "скинуть" лишние килограммы.

Нельзя проводить процедуру онкобольным; людям, страдающим от артериальной гипертензии; беременным женщинам; при инфекционных болезнях и лихорадке. Также противопоказан «поход» в сауну при применении некоторых медицинских препаратов и в случае обильной менструации.

При отсутствии противопоказаний посещение ИК-сауны принесет ощутимую пользу организму и доставит немалое удовольствие. Впрочем, как и установка инфракрасного теплого пола — кто же не захочет буквально иметь под ногами собственное маленькое солнышко?