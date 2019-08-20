Рассказ служанки 3 сезон: Почему мы больше не верим сериалу

В мире антиутопии

Завершился 3 сезон сериала "Рассказ служанки" - пора подводить итоги. Сезон получил смешанные отзывы и редакция Без Табу попыталась собрать их вместе.

Внимние, в тексте есть СПОЙЛЕРЫ, а потому, если вы еще не посмотрели 3 сезон сериала, лучше отправьте эту статью в закладки

Главный сериал лета 2019 – третий сезон антиутопии «Рассказ служанки» завершился. Джун вышло спасти около 160 детей (хотя планировалось всего 52) и переправить их в Канаду. Сама она получила при этом ранение, но осталась в живых (благодаря сценарному бессмертию главной звезды и продюсера шоу Элизабет Мосс). Теперь ей прямая дорога в сопротивление - тайную организацию Mayday (и название финальной 13 сериии 3 сезона). Сцена, где служанки и марфы закидывают камнями гвардейцев Галаада – не только не случайна, но и символична. Джун прошла свой путь и более не намерена быть жертвой. Собственно, эти метаморфозы мы и имели возможность наблюдать в 3 сезоне.

Также мы увидели еще одну эволюцию – Яснорада Уотерфорд предает своего мужа ради приемной дочери. Она заманивает Фреда в ловушку, по дороге вкусив прелестей прежней догалаадовской жизни – с табаком, вождением теперь это под запретом для женщин) и какой-никакой романтикой. Однако Николь ей не видать – Фред мстит женушке и рассказывает о ее злодеяниях, а потому Яснораде придется присесть.

Джун Осборн стала сильной в 3 сезоне

В Галааде не забыли про Уотефордов и, как они думают, похищенного коммандора Уинслоу (его убила Джун , также ударом для фанатиков станет похищение детей, а потому Республика Галаад должна ответить Канаде. Что это будет – полномасштабная война или диверсионная вылазка – пока наверняка не знает никто. Открытая фаза борьбы нормальных людей и фанатиков должна стать главным сюжетом 4 сезона. Но он выйдет лишь в 2020, а пока стоит рассказать, куда движется сериал и где тормозит.

Во-первых, Рассказ служанки уже два сезона как не экранизация. Книги Маргарет Этвуд хватило только на первый сезон, а дальше все выдумывали шоураннер Брюс Миллер и сценаристы. И с этим возникли проблемы (что-то подобное было и с «Игрой престолов», когда сериал опередил книгу, а лентяй Джордж Мартин решил не идти на поводу у HBO и писать историю быстрее). Дело в том, что первый сезон был герметичным и эта была история буквально нескольких кварталов Бостона. Теперь же нужно было масштабировать и выходить за рамки – так появились в сериале Канаде и Вашингтон (сцена у Мемориала Линкольна вышла эффектной), а также необходимость объяснять, как устроен Галаад и как работает его экономика.

Рассказ служанки - смотрите онлайн трейлер 3 сезона:

И если с флешбеками и пояснением как же так вышло, что демократические Штаты превратились в унылое что-то, все вышло ок, то с раскрытием темы Галаад сейчас возникли трудности. А потому выглядит все так, как будто эталонное полицейское государство Республика Галаад – тупо не может контролировать своих граждан. Чем иначе объяснить то, что границы с той же Канадой открыты, город кишит вооруженными людьми, но как только урбанистический вид заканчивается – не встретить никого? Где, блин, камеры, которые должны контролировать всех и вся? Почему в режимный публичный дом для коммандоров могут заходить (и выходить) кто хочет? Где старая-добрая прослушка, сексоты и шпионы? Нет, друзья-фундаменталисты, так тоталитарного государства не построить.

Москва, август 2019. Жизнь опережает мечту, как говаривал Довлатов

Складывается впечатление, что авторы сериала просто не смотрят новостей и остались где-то в 1985 году, когда вышла книга Этвуд, но не было повсеместных камер, спутников и цифрового контроля. Уверены, новости из Китая, России, Ирана или Северной Кореи могли бы дать богатую пищу для размышлений авторам шоу. И все-таки показать как устроено тоталитатное государство. Если вариант с новостями - не вариант, можно вспомнить классику из школьной программы - "1984" Оруэлла.

Years and Years дают свой рецепт победы над тоталитаризмом, но не факт, что он сработает

Кстати, недостоверность тоталитаризма – не какая-то уникальная беда «Рассказа служанки». В еще одном летнем хите 2019 – «Годы» (он же Years and Years) происходит нечто подобное – вся тоталитарная система рушится словно карточный домик после, фактически, журналистского расследования о концлагерях, причем, не выдуманных Настей Станко тайных тюрьмах СБУ, а реальных - с колючей проволокой, охраной и спецрежимом. В реальном тоталитарном мире 2020-х финал «Годов» был не осуществим – контроль государства за социальными сетями и мессенджерами лишил был активистов возможности координировать свои усилия, а камеры и силовики уничтожили бы все в зародыше. В итоге вот такая недостоверность на грани непонимания бросает тень на в целом успешный проект – зритель это тонко чувствует и уже не верит.

Актеры "Рассказа служанки" и шоураннер Брюс Миллер

Первый сезон «Рассказа» шокировал, второй держал планку, хотя и вызывал вопросы, в третьем – актеры шикарны, но сценаристы лишают их опоры на достоверность, а потому вся конструкция начинает рушиться, как города в лимбе у героини Марион Котийяр в фильме «Начало». Можно ли это исправить? Да. Получится ли – скорее всего, нет.