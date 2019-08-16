Рассказ служанки 4 сезон: Дата выхода, график серий и сюжет сериала

Джун Осборн не прощается

В четверг, 15 августа, завершился 3 сезон сериала-антиутопии "Рассказ служанки". Хитовый проект Hulu уходит на каникулы и вернется на экраны в 2020 году.

Точной даты выхода 4 сезона "Рассказа служанки" пока нет, однако на сайте IMDB указано, что он точно будет и его премьера запланирована на 2020 год.

Авторы сериала вообще ведут себя скрытно и даже не спешили заранее рассекречиваться названия серий первых 3 сезонов, а потому особой надежды, что что-то изменится с 4 сезоном.

Финальная серия 3 сезона оставила много вопросов

Тем не менее, совершенно понятно, что шоураннеры не намерены сворачиваться и будут и далее рассказывать об ужасах государства Галаад, где к власти пришли религиозные фанатики-мужчины, а женщины превращены в рабынь.

Элизабет Мосс вновь сыграет Джун Осборн, останутся в деле и прежние звезды сериала. Мосс также выступает одним из продюсером проекта.

Напомним, первые два сезона стартовали в апреле, а премьера третьего сезона состоялась в июне 2019 года. Таким образом, всем поклонникам сериала "Рассказ служанки" стоит ориентироваться именно на конец весны на 2020 как дату премьеры нового сезона.

Более того, шоураннеры сериала ранее заявляли, что материала и авторского запала у них хватит еще на несколько сезонов, а потому с Галаадом прощаться не стоит. Тем более, что на волне успеха сериала возродилась создательница этого мрачного мира - писательница Маргарет Этвуд в сентябре 2019 презентует книгу-продолжение истории Джун Осборн и ее борьбы с религиозными фанатиками. Кстати, книга еще до официального выхода авансом была номинирована на Букеровскую премию.