Рассказ служанки - что будет в 13 серии 3 сезона

Все ли получится у Джун - узнаем в 13 серии Рассказа служанки

В четверг, 14 августа, завершается третий сезон сериала Рассказ служанки. Что будет в финальной 13 серии и с чем подошли к кульминации сезона главные герои - читайте на Без Табу.

За три сезона "Рассказа служанки" Джун Осборн прошла большой путь и существенно изменилась. Все унижения и насилие закалили женщину - она твердо решила не только спастись самой и спасти своих подруг по несчастью и их детей, но и уничтожить государство христианских фанатиков - Галаад (Гилеад).

У Джун созрел план - вывести из Галаада как можно больше детей - в этом ей помогают другие поневоленные мужчинами женщины - служанки и марфы. Еще одним союзником выступает коммандор Лоуренс. Он и его жена Элеонор был в центре плана, ведь влиятельный Лоуренс обеспечив Джун "крышу". Его мотивацией помогать была больная жена - в Галааде для нее не было лекарств, ведь психические расстройства там не лечат. Лоуренс хотел вывести жену в Канаду, а чтобы его не посадили за военные преступления - помочь Джун с детьми.

Однако в 12 серии произошло то, к чему нас давно готовили - Элеонор, не выдержав терзаний, покончила с собой, наглотавшись таблеток. Джун могла ей помешать умереть, ведь она первой нашла жену коммандора, когда ту еще можно было спасти, однако решила этого не делать, позволив Элеонор уйти. На похоронах Лоуренс пообещал Джун, что не откажется от помощи, однакое его многозначительный взгляд подсказывает, что в 13-й серии (она получила название Mayday) обязательно что-то пойдет не по плану.

Рассказ служанки - смотрите онлайн трейлер 13 серии 3 сезона:

Mayday - это сигнал бедствия, используемый на самолетах по радиосвязи. Учитывая, чтр Джун планировала покинуть Галаад на самолете - пространства для фантазии тут немало.

Тем временем в Канаде Яснорада Уотерфорд наконец увидела свою приемную дочь. За это ей нужно было предать своего мужа - Фреда. Нам разъяснили, что арест Уотерфорда в 11 серии не был случайностью, а первый спустя многие годы - супружеский секс - прощанием. Эта линия также должна получить развитие в 13 серии и дать задел на 4 сезон.

Точно также и Галаад не намерен оставлять без отомщение арест Уотерфорда и похищение (как там думают) вашингтонского коммандора Уинслоу (убитого Джун и сожженого в борделе Галаада). Фанатики задумали грозный ответ и готовят военную интервенцию в Канаду. Однако, скорее всего, война с Канадой будет перенесена на 4 сезон. Но он выйдет только в 2020 году.

Пока же смотрим 13 серию 3 сезона Рассказа служанки - вместе с Без Табу.