Рассказ служанки - что будет в 8 серии третьего сезона

Рассказ служанки - 8 серия раскроет тайну тети Лидии / Hulu

В четверг, 11 июля, в Украине состоится премьера 8 серии 3 сезона сериала "Рассказ служанки". Изюминкой серии станет раскрытие тайны злобной и фанатичной тети Лидии. Все подробности нового эпизода - на Без Табу.

В третьем сезоне "Рассказа служанки" авторы решили не размениваться на проходные эпизоды и стараются регулярно шокировать зрителей, обрубая сюжетные линии и обостряя конфликты.

В седьмой серии "Рассказа служанки" планы Джун (она теперь на "Фредова", а "Джозефова") по освобождению своей старшей дочери - Ханны - рухнули. Ее потуги были раскрыты и пресечены самым жестоким образом (причем, виновной в этом оказалась ее товарка по несчастью - служанка-штрейкбрехер - Мэттьева) - она рассказала тете Лидии о том, что Джун контактировала с няней Ханны (в Гилеаде - Агнесс), что стоило бедной "марфе" жизни. Если Ханну никак не удается вытащить из проклятого мира, то младшая дочь Джун - Николь (Холли) все ближе к репатриации (а по факту - экстрадиции) в Канаду, мировое сообщество тупит, как тупит и Эмили, которая фактически признала себя преступницей и нарушительницей все законов Гилеада (как будто это имеет значение в нормальном мире, но, оказывается, имеет). У семейства Уотерфордов вновь идиллия - они произвели фурор в вашингтонском обкоме обществе. И было бы вообще все ок, если бы не гей-опека Фреда со стороны верховного коммандора.

Рассказ служанки 2019 - смотрите трейлер 8 серии 3 сезона онлайн:

В восьмой серии, которая получила названия Unfit / Непригодная ждут новое злоключения женщин и мужчин Гилеада, а также всех, кого это касается в Канаде. Изюминкой серии станут флешбеки - на этот раз - с участием тети Лидии (шикарная актриса Энн Дауд). Нам покажут, что же такое должно было случиться с женщиной, чтобы она превратилась в такое.

Мировая премьера 8 серии 3 сезона Рассказа служанки состоится на Hulu - 10 июля, в Украине из-за разницы во времени 8 серии станет доступна онлайн в четверг, 11 июля.