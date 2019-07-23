Рассказ служанки - что будет в 10 серии третьего сезона

Рассказ служанки - премьера 10 серии уже скоро

Третий сезон сериала Рассказ служанки выкатывается на финишную прямую - уже 25 июля состоится премьера 10 серии истории о злоключениях вымышленном государстве Гилеад.

Внимание, если вы застряли где-то на 2 сезоне и только начали смотреть 3-й, предупреждаем, здесь вас ожидают СПОЙЛЕРы.

9 серия третьего сезона "Рассказа служанки" вышла камерной и фактически была снята в одном помещении.

С первых кадров нам показали, что Натали (Мэттьева) выжила, однако лучше бы она умерла, ведь она после финальной сцены 8 серии оказалась в коме и была помещена в больницу, где исполняла роль живого инкубатора для ребенка. К ней была приставлена Джун (как ее напарница), которая вынуждена была неделями стоять на коленях перед койкой Натали и молиться. На самом же деле Джун напевала про себя песенку Белинды Карлайл - Heaven Is A Place On Earth / Рай на Земле, наполнив ее своим смыслом.

Именно эта песня звучала в голове Джун всю 9 серию:

За это время с Джун произошли важные изменения. Во-первых, она чуть не сошла с ума и тешила себя мыслями устроить резню и убить Натали, чтобы окончить ее и свои страдания. Однако от этой идеи ее отговорила Джанин. Также Джун хотела убить забредшую в палату Янораду, но вместо этого наладила с ней отношения (неожиданно) и затем в разговоре с доктором, который не стал ее выдавать, наконец обрела свою цель - не погибнуть самой как героиня-шахидка, но сделать все, чтобы разруить Гилеад и заставить не себя, а его страдать. Понимание этого приходит к Джун в самом конце серии, когда на ее руках умирает еще одна жертва Гилеада - Натали.

В 10 серии 3 сезона Джун предстоит вновь вернуться в свой новый дом - к коммандору Лоуренсу. Не останут от нее и Уотерфорды, которые будут пытаться использовать Джун, чтобы вернуть в Гилеад ее младшую дочь.

Рассказ служанки - смотртите трейлер 10 серии 3 сезона онлйн:

10-я серия получила название - Bear Witness, что можно перевести как "Быть свидетелем" или "Свидетельствовать".

Премьера 10 серии в США на Hulu состоится 24 июля, в Украине это уже будет четверг, 25 июля. Все подробности новой серии - ищите на Без Табу.