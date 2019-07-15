Рассказ служанки - что будет в 9 серии третьего сезона

Страсти накаляются / Hulu

В четверг, 18 июля, состоится мировая премьера 9 серии третьего сезона сериала "Рассказ служанки" (по американскому времени это все еще будет среда, 17 июля).

"Рассказ служанки" уже вышел за рамки просто сериала - это событие и каждую новую серию не просто ждут. Раньше такое было с "Игрой престолов", но "Рассказ" - это не чистое развлечение, здесь нет драконов, хотя это и выдуманный мир, который вполне может оказаться реальным.

Итак, благодаря 8 серии 3 сезона (оригинальное название - Unfit / Непригодная или даже Паршивая овца) мы узнали, почему Тетя Лидия (Энн Дауд) стала такой, - все оказалось просто. Одинокая и закомплексованная женщина - Лидия Клементс - имела неудачный опыт отношений - нерешительный директор школы, где она трудилась, не сумел сделать следующий шаг, чем окончательно надломил скромную учительницу. Она, потерпев сокрушительное поражение на любовном фронте, переродилась в лучших традиция злодеев из "Бэтмана", став фанатичной служакой Гилеада и, думая, что совершает благое дело ради нового мира (на самом деле - нет, она просто помогает маньякам).

Кстати, вот песня, что пели в караоке Лидия и ее незадачливый ухажер (если кому интересно):

8 серия вышла очень эмоциональной. Изменения произошли и с Джун (Элизабет Мосс). Она стала хитрее и циничнее. Если в 7 серии Джун - жертва, то в 8 - охотник. А ее жертвой стала Мэттьева - служанка, которая рассказала Тете Лидии о плане по спасению Агнесс (Ханны). Джун рассказала всем, что сделала Мэттьева (в прошлой жизни - менеджер Натали, которая мечтала об отпуске на Галапагосских островах, актриса Эшли ЛаТроп), и служанки устроили той обструкцию. Также Джун рассказала во время сеанса самобичевания о том, что Мэттьева не хочет нового ребенка - это стало новым сигналом для травли, которую возглавила уже Лидия.

Развязка произошла в супермаркете (очень похожем на универсамы в позднем СССР, только чистом). С Мэттьевой произошел срыв, она напала на Джанин, убила охранника и, схватив его пистолет, чуть не застрелила Лидию. Однако ей помешала охрана, которая расстреляла беременную девушку на глазах у всех. Операторы явно смаковали расстрел служанки, которая решила жить по правила Гилеада и угождать религиозным фанатикам, одобрила то, что случилось Мэттьевой, и Джун, а вот Лидия была в шоке.

Настроение Джун показывает и беззаботная песенка Дорис Дэй, последовавшая сразу после кровавой сцены в магазине и сопровождающая финальные титры - главная героиня изменилась. И это не вещует ничего хорошего ее врагам. Кстати, самое главное, Мэттьева - останется живой.

В 9 серии 3 сезона "Рассаза служанки" нас ждут новые метаморфозы. Серия получила название Heroic | Геройски. В ней Джун становится двуличной (и даже проскакивают нотки безумия). Она оказывается в больнице рядом с выжившей Мэттьевой. Туда же приходит Яснорада (она же Серена Джой). Естественно, все это обернется конфликтом между несчастными женщинами.

Рассказ служанки 2019 - смотрите тизер 9 серии 3 сезона онлайн:

Напоминаем, 9 серия 3 сезона "Рассказа служанки" выходит в четверг. 18 июля. Все подробности новой серии шоу - на Без Табу.