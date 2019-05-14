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Раскола не будет - на именины Филарета никто не пришел

11:31
Раскола не будет - некому раскалывать - фото 1
Раскола не будет - некому раскалывать / телеграм-канала Newsroom

Целую неделю бывший "патриарх" Филарет мутил воду и ставил под угрозу не только свое наследие, но и Томос. Однако во вторник, 14 мая, все решилось само собой.

О том, что не все хорошо в украинском православии - стало известно на прошло неделе, когда достоянием общественности стала обида бывшего главы неканонической УПЦ КП Филарета на своего бывшего воспитанника, а ныне главу канонической Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Патриарх Филарет взялся за старое: В украинском православии назревает новый раскол

О своих обидах иерарх рассказал в серии интервью и даже на фейсбуке, кроме того, он задумал 14 мая провести "сходку" иерархов с целью восстановить упраздненный самим Филаретом УПЦ КП, лишить Епифаний власти и нанести таким образу удар по делу всей своей жизни. От имени Филарета и на бланках УПЦ КП всем украинским православным иерархам были разосланы приглашеня. С опозданием его получил даже Епифаний, в приглашении предлагалось главе ПЦУ подчиниться Филарету и признать его доминацию. Епифаний логично отказался, тогда Филарет пригрозил расколом и стал ждать 14 мая.

14 мая - день святого великолмученика Макария, который считается покровителем УПЦ КП, в этот день в 1966 Филарет был назначен экзархом Украины и тех пор почти полвека имел колоссальное влияние на украинское православие.

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Филарета поддержали лишь предситавители епархий, ныне захваченных Россией / фото - телеграм-канала Newsroom

Сегодня во Владимирском соборе запланирована литургия, а после нее - "сходка" во главе с Филаретом. Однако иерархи украинского православия (большинство) ее проигнорировали, показав старому интригану его место.

Раскола не будет - на именины Филарета никто не пришел - фото 180909

фото - телеграм-канала Newsroom

По данным телеграм-канала Newsroom, поддержку Филарету оказали лишь Иосааф Белогородский, а также викарий Иосаафа Петр, Адриан Старина и Климент Крымский.

Все остальные решили подержать Епифаний, проигнорировав бывшего "патриарха". Таким образом, страшные сказки о расколе - не более чем фантазии в голове престарелого Филарета.

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ПЦУ Патриарх Филарет Митрополит Епифаний Новости Украина
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