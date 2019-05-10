Патриарх Филарет взялся за старое: В украинском православии назревает новый раскол

10:40 10 мая,

Филарет не желает усмирить амбиции

"Почетный патриарх" Филарет, чьи заслуги в создании независимой украинской церкви признают и действующий, и избранный президенты, решил перечеркнуть все свое историческое наследие. Причиной тому гордыня.

Филарет заявил, что "Киевский патриархат" никуда не делся и по-прежнему существует. А он - является "патриархом". Хотя сам же Филарет 15 декабря 2018 года лично подписал документ о роспуске УПЦ КП.

Накануне в СМИ появились копии приглашений на встречу 14 мая за подписью Филарета, сделанные на бланках Киевского патриархата, распущенного еще в декабре 2018 перед объединительным собором. Такие приглашения получили почти все епископы ПЦУ, а некоторые выложили документы в соцсети. Филарет приглашает церковных чиновников на так называемую братскую беседу. Филарет таким образом собирает архиереев, чтобы обсудить перспективы восстановления Киевского патриархата, который бы Филарет предпочел сам возглавить.

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что его на эту встречу не приглашали. При этом владыка признал, что конфликт с Филаретом, который после роспуска Киевского патриархата является "почетным патриархом", существует - с момента образования Поместной церкви они ни разу не правили службу вместе.

По мнению Епифания, даже разговоры о возвращении в прошлое – губительны для церкви, поскольку ведут обратно в изоляцию. "Говорить сейчас о каком-то возвращении неуместно. Мы должны говорить о нашем будущем, о нашем единстве. Потому что в будущем мы должны еще много сделать для того, чтобы эта церковь была признана со стороны других поместных православных церквей. Если мы возвращаемся в прошлое – автоматически это путь в никуда, это путь в изоляцию, это возвращение к тому состоянию, в котором мы находились до 11 октября, до соответствующих решений со стороны Константинопольского патриархата", - подчеркнул митрополит Киевский и всея Украины.

Отметим, что со стороны Филарета уже началась активная информ-кампанию, в нее активно включились политтехнологи, близкие к администрации президента Порошенко.

Напомним, "Киевский патриархат" - это самопровозглашенная организация, которую возглавлял Филарет. Она не имела канонического статуса и, по-факту, не имела лицензии на отправление ритуальных услуг, однако этим долгое время занималась. Филарет назвал себя "патриархом", однако вполне мог именовать себя хоть "императором". Существование УПЦ КП объяснялось борьбой Украины за независимую церковь и противопосталвлялось филиалу РПЦ в Украине - УПЦ МП. Однако с получением Украиной Томоса надобность в УПЦ КП отпала, страна получила каноническую церковную структура, которая подчиняется напрямую Константинопольскому патриарху. Главой церкви стал митрополит Епифаний, а Филарет получил при ПЦУ почетную представительскую роль. Однако этого Филарету показалось мало. Взыграли гордыня и КНБшное прошлое.