Раскол ПЦУ: Филарет шокировал новым заявлением

09:00 13 мая,

Раскол ПЦУ: Филарет шокировал заявлением

Экс-глава УПЦ КП Филарет допустил возможность раскола ПЦУ.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина" со ссылкой на ТСН.

По словам почетного патриарха, после создания единой церкви он почти не общался с Епифанием, следовательно раскол был неизбежен.

"Разве это общение? Когда каждый день нужно управлять церковью. Потому общения нет. Из-за того, что нет общения – а оно должно быть – церковь разделилась потому сейчас моя задача, как патриарха, сохранить украинскую церковь", - отметил Филарет.

Кроме того священнослужитель в очередной раз подчеркнул, что ликвидированный Киевский патриархат все еще здравствует и продолжает существовать.

"Он (Киевский патриархат – прим. ред) есть. Его не нужно возвращать. Он существует. Есть патриарх? Коль есть патриарх, значит, есть и патриархат. Есть Киевская патриархия. Потому возвращать патриархат не нужно. Он есть и должен быть… И будет патриархат. Причем, не только будет непризнанным. Придет время, когда будет признан", - заявил священнослужитель.

А вот украинский Минкульт об этом вопросе совершенно другого мнения.

"Постановлением Поместного собора бывшей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, принятого15.12.2018 года, накануне Всеукраинского Православного Объединительного Собора, деятельность такого религиозного объединения как Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП) была прекращена путем объединения и присоединения к образованной Православной Церкви Украины", - сказано в заявлении учреждения.