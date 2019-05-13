Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Раскол ПЦУ: Филарет шокировал новым заявлением

13 мая, 09:00
Раскол ПЦУ: Филарет шокировал заявлением - фото 1
Раскол ПЦУ: Филарет шокировал заявлением

Экс-глава УПЦ КП Филарет допустил возможность раскола ПЦУ.

Филарет потребовал послушания от митрополита Епифания

Об этом сообщает "Интерфакс Украина" со ссылкой на ТСН.

По словам почетного патриарха, после создания единой церкви он почти не общался с Епифанием, следовательно раскол был неизбежен.

"Разве это общение? Когда каждый день нужно управлять церковью. Потому общения нет. Из-за того, что нет общения – а оно должно быть – церковь разделилась потому сейчас моя задача, как патриарха, сохранить украинскую церковь", - отметил Филарет.

Кроме того священнослужитель в очередной раз подчеркнул, что ликвидированный Киевский патриархат все еще здравствует и продолжает существовать.

"Он (Киевский патриархат – прим. ред) есть. Его не нужно возвращать. Он существует. Есть патриарх? Коль есть патриарх, значит, есть и патриархат. Есть Киевская патриархия. Потому возвращать патриархат не нужно. Он есть и должен быть… И будет патриархат. Причем, не только будет непризнанным. Придет время, когда будет признан", - заявил священнослужитель.

А вот украинский Минкульт об этом вопросе совершенно другого мнения.

"Постановлением Поместного собора бывшей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, принятого15.12.2018 года, накануне Всеукраинского Православного Объединительного Собора, деятельность такого религиозного объединения как Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП) была прекращена путем объединения и присоединения к образованной Православной Церкви Украины", - сказано в заявлении учреждения.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ПЦУ Патриарх Филарет Митрополит Епифаний УПЦ КП Томос Новости Украина
Интерфакс Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Народный фронт слился из де-факто не существующей коалиции - фото 1
"Народный фронт" выходит из парламентской коалиции
11:00
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...