Филарет потребовал послушания от митрополита Епифания

18:25 10 мая,

Филарет гонит беса в вопросах веры

Бывший глава упраздненного УПЦ КП Филарет запустил хитрую схему, целью которой является возвращение все полноты власти в украинском православии себе. Все это также чревато утратой Томоса.

На 14 мая 2019 Филарет запланировал "сходку" иерархов. Пющейриглашение на это мероприятие он разослал на бланке упраздненного им же в конце 2018 года УПЦ КП.

Изначально глава ПЦУ митрополит Епифаний туда приглашен не был, однако про инициативу Филарета узнали СМИ, а потому тот вынужден был объясниться. Сделал это самопровозглошенный "патриарх" через фейсбук, где изложил свою обиду на Еифания, а также прикрепил копию приглашения (на бланке не существующей организации.

Обращение Филарета вышло откровенно странным, по факту, он корит главу ПЦУ в том, что тот не подчиняется ему. И это очень и очень странно.

"До меня дошла информация из средств массовой информации, что вы выразили недовольство тем, что я не пригласил вас на празднование памяти священномученика Макария, митрополита Киевского. Причина заключается в том, что вы, после избрания вас Предстоятелем УПЦ, ни разу со мной не совершали Божественную литургию - в течение пяти месяцев. У меня возникла мысль, может она ошибочна, что вы считаете унижением для себя служить с патриархом Филаретом? Кроме того, как мне известно, вы пытаетесь послужить литургию то в г. Днепре или в г. Мариуполе и там собрать архиереев нашей Церкви в противовес празднованию в Киеве во Владимирском соборе, где находятся святые мощи священномученика Макария. Поскольку своим недовольством вы выразили желание принять участие в праздновании покровителя нашей Украинской Православной Церкви сщмч. Макария, митрополита Киевского, я с радостью приглашаю Ваше Блаженство на праздник святителя Макария в кафедральном патриаршем соборе 14 мая 2019, где мы ежегодно собираемся всем епископатом для утверждения нашего единства и укрепления нашей Церкви".

Нюанс в том, что глава церкви не может присутствовать на церковной службе в качестве гостя. Он должен а правах первосвященника играть доминирующую роль в этом мероприятии, а ее уже забронировал за собой Филарет. Таким образом, в самом послании заложено несколько "бомбочек".

Все это говорит об одном - Герой Украины Филарет задумал недоброе - он хочет вернуть себе власть и изменить уставы и каноны, а это означает, что его махинации могут привести к потери Томоса, поскольку патриарх Варфоломей выдавал его не для неканонического УПЦ КП, а дле новосозданной канонической церкви.