Раскол из-за предательства: "Слуги народа" выступили против коллег-патриотов

Зе депутаты отмазывают свое руководство за желание признать "ДНР" и "ЛНР"

После заявления от 60 нардепов от партии Зеленского с критикой линии Офиса президента на насильственное примирение с русскими путем сдачи национальных интересов, в "Слуге народа" решили показательно распространить ответное обращение депутатов к проукраински настроенным коллегам.

В итоге в воскресенье, 15 марта, парламентарии, которым приказали не понимать происходящего, заявили о том, что в Консультативный совет при ТКГ якобы не смогут войти причастные к развязыванию войны и нарушению территориальной целостности Украины.

При этом в документах, которые были подписаны с подачи Ермака и Козака в Минске об этом пункте нет ни единого слова, а, стало быть, ватоголовые "Слуги народа" просто врут и оправдывают попытки Банковой признать "ДНР" и "ЛНР", да еще и сесть с ними за стол переговоров ради проведения выборов.

"Нам не очень понятна позиция наших коллег, которые, не разобравшись до конца в программе по реинтеграции Донбасса и договоренностям в Минске, выходят в публичное пространство с обращениями. Рано или поздно в оккупированной части Луганской и Донецкой областей пройдут выборы, и избиратели Луганщины и Донетчины сделают свой демократический выбор из местных кандидатов, которые не участвовали в организации незаконного референдума и не были причастны к незаконным военным формированиям. И для начала, правильно было бы обсудить критерии отбора этих кандидатов. И что получается, что даже выбрать 10 представителей из выходцев из Луганска и Донецка, то это оказывается "зрада зрадная"?", - сказано в распространяемом слугами "альтернативном обращении".

Впрочем, стоит прочитать сам текст решения, которое подписали в Минске, чтобы понять, что "зрада" все же присутствует. Ведь в нем помимо всего прочего указано, что критерии и порядок отбора членов Совета от "ДНР/ЛНР" определяются "отдельными районами Донецкой и Луганской областей самостоятельно". И это значит, что за стол переговоров от "дыры" как от "стороны конфликта" сядут если не убивавшие наших солдат боевики, то как минимум ватоголовые фанаты Путина.