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Ради офисного здания: в центре Киева снесли 150-летнюю усадьбу (ФОТО)

18:20
Уничтожение усадьбы - непоправимый урон наследию Киева - фото 1
Уничтожение усадьбы - непоправимый урон наследию Киева

Днем в четверг, 24 сентября, изуверами было снесено самое старое сохранившееся на улице Саксаганского историческое здание. Двухэтажную усадьбу середины XIX века разрушили ради того, чтобы построить на ее месте обычный офисный центр..

Видео демонтажа старинной усадьбы, которая по неизвестным причинам так и не получила статус исторической памятки, выложила на свою страницу в Facebook жительница центра столицы Жанна Максименко-Довгич.

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"Старые дома Киева умирают быстро. "Вы не имеете никакой ценности, вас нет в списке памятников", - говорят им. А потом разрушают, потому что кому они нужны, эти двухэтажные остатки того города, каким был Киев в начале прошлого века", - подчеркнула женщина.

Любители столицы, которые пришли на место разрушений, утверждают, что рабочие не показали никаких разрешительных документов для сноса. Зато в департаменте градостроительства и архитектуры КГГА нашлась бумага, которую издали маем этого года. В ней указана "реконструкция здания с надстройкой".

Ради офисного здания: в центре Киева снесли 150-летнюю усадьбу (ФОТО) - фото 205897

По словам краеведа Антона Короба, уничтоженная памятка архитектуры вообще была единственной в своем роде, по которой можно судить о застройке центра Киева в середине XIX века.

- Это была деревянная усадьба, обложенная кирпичом. Такой кирпичный декор вообще был характерен еще для 1860-х годов. Эту усадьбу видно на изображении киевского фотографа Франца Мезера, которое он сделал в 1870-х.

Ради офисного здания: в центре Киева снесли 150-летнюю усадьбу (ФОТО) - фото 205894

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