Нацгвардейцев "накормили" сухпайками с червями – шокирующее ВИДЕО

Нацгвардейцев "накормили" сухпайками с червями – шокирующее ВИДЕО

Бойцам Национальной гвардии Украины выдали сухпайки с червями.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Не очень привычная для нас ситуация, но ребята из военной части 3030 попросили опубликовать видео, где они показывают качество обеда, который им выдали во время патрулирования. Говорят, что после таких находок внутри пакета - проверили еще 10 подобных пайков и 4 из них были с таким же сюрпризом внутри", - говорится в сообщении.

На видео двое мужчин в форме Нацгвардии вскрывают влажные пакеты. Внутри они обнаруживают червей.

"Оно все мокрое, опарыши. Там разлилось все", - прокомментирвал происходящее один из героев видео.

Что говорит пресс-служба Нацгвардии Украины?

Ничего.

Напомним, в Минобороны прокомментировали снимок зубов в солдатском сухпайке.