Рада вернула наказание за незаконное обогащение. Что изменится?

Рада вернула наказание за незаконное обогащение. Что изменится?

В четверг, 31 октября, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о наказании за незаконное обогащение. Решение поддержали 259 депутатов.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Согласно букве закона, в Украине вновь вводится уголовная ответственность за незаконное обогащение, отмененная КСУ во времена Петра Порошенко.

В частности, новые нормы предусматривают наказание чиновников за приобретение активов, стоимость которых превышает доходы более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

В случае доказательства вины, госслужащим грозит срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Напомним, что отмена нормы о наказании за незаконное обогащения была негативно воспринята общественностью. Данный шаг КСУ дал дополнительный козырь для Команды Зе в предвыборной пропаганде против Петра Порошенко. Однако тот тогда оправдался, пообещав принять новый закон. Но случиться этому было не суждено и с эта проблема возлегла на плечи новой власти.

11 сентября 2019 г. "слуги народа" проголосовали в первом чтении за свой закон, однако он несколько отличается от принятого 31 октября. Как именно? Больше читайте об этом на БЕЗ ТАБУ.