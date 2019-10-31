Ярослав Дубневич Владимир Зеленский война на Донбассе

Рада вернула наказание за незаконное обогащение. Что изменится?

19:00
Рада вернула наказание за незаконное обогащение. Что изменится? - фото 1
Рада вернула наказание за незаконное обогащение. Что изменится?

В четверг, 31 октября, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о наказании за незаконное обогащение. Решение поддержали 259 депутатов.

Депутатов сократят. Но есть нюанс

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Согласно букве закона, в Украине вновь вводится уголовная ответственность за незаконное обогащение, отмененная КСУ во времена Петра Порошенко.

Рада вернула наказание за незаконное обогащение. Что изменится? - фото 190516

В частности, новые нормы предусматривают наказание чиновников за приобретение активов, стоимость которых превышает доходы более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

В случае доказательства вины, госслужащим грозит срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Напомним, что отмена нормы о наказании за незаконное обогащения была негативно воспринята общественностью. Данный шаг КСУ дал дополнительный козырь для Команды Зе в предвыборной пропаганде против Петра Порошенко. Однако тот тогда оправдался, пообещав принять новый закон. Но случиться этому было не суждено и с эта проблема возлегла на плечи новой власти.

11 сентября 2019 г. "слуги народа" проголосовали в первом чтении за свой закон, однако он несколько отличается от принятого 31 октября. Как именно? Больше читайте об этом на БЕЗ ТАБУ.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Коррупция Партия Слуга народа Верховна Рада Новости Украина
РБК Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Конгресс поддержал импичмент Трампа – СМИ - фото 1
Конгресс поддержал импичмент Трампа – СМИ
18:20
Нацкорпус и Азов сложили оружие в Золотом. Но есть нюанс - фото 1
Нацкорпус и Азов "сложили оружие" в Золотом. Но есть нюанс
15:40
Все строения замка Сюри уничтожены огнем - фото 1
В Японии дотла сгорел внесенный в список ЮНЕСКО замок (ФОТО+ВИДЕО)
15:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
А помнишь, как ты меня гонял? (с) - фото 1
Терминатор: Фатум - Эту франшизу уже ничего не спасет
18:02
Дифтерия в Украине 2019: симптомы и лечение у детей и взрослых - фото 1
Дифтерия в Украине: Симптомы и лечение у детей и взрослых
29 октября, 13:15
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
27 октября, 18:00
Загрузка...