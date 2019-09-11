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Рада приняла закон о незаконном обогащении

12:30
Рада поддержала закон о незаконном обогащении - фото 1
Рада поддержала закон о незаконном обогащении

В среду, 11 сентября, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект президента, предусматривающий борьбу с незаконным обогащением.

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За проект закона № 1031 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов” проголосовали 316 нардепов.

Согласно букве закона, в Украине вновь вводится уголовная ответственность за незаконное обогащение, отмененная КСУ во времена Петра Порошенко.

В частности, новые нормы предусматривают наказание чиновников за приобретение активов, стоимость которых превышает доходы более чем на 15 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (14,4 млн. грн).

В случае доказательства вины, госслужащим грозит срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Кроме того принятый документ допускает конфискацию имущества у провинившихся лиц.

Напомним, что отмена нормы о незаконном обогащении была негативно воспринята общественностью. Данный шаг КСУ дал дополнительный козырь для Команды Зе в предвыборной пропаганде против Петра Порошенко. Однако тот тогда оправдался, пообещав принять новый закон.

Напомним, ОПЗЖ "вернет" депутатскую неприкосновенность. Раскрыты детали.

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