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Рада розблокувала судову реформу - вона проходитиме під наглядом західних партнерів

17:32
Верховна Рада дала згоду - фото 1
Верховна Рада дала згоду / пресслужба парламенту

Цього вівторка, 29 червня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт 3711. Він запускає судову реформу в Україні, а саме – відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

За відповідний документ проголосували 293 народних депутата. Перед тим, як ухвалити документ за основу та в цілому, нардепи розглянули приблизно 50 правок.

Діяльність Вищої кваліфікаційної комісії була тривалий час заблокована, це не дозволяла призначати та атестувати судей.

Нині усі проблеми усунуто. Члени комісії будуть проводити конкурси з добору суддів, а також переатестовувати чинних «служителів Феміди».

Народні депутати під час голосування підтримали ключову поправку (№453), яку вимагала Венеційська комісія, МВФ, а також члени ЄС та НАТО. Голоси міжнародних експертів тепер матимуть вирішальний голос при обранні кандидатів у члени комісії.

Нагадаємо, проведення судової реформи - ключова вимога західних партнерів України, які не бачать без вдалої реформи судочинства ефективної боротьби з корупцією.

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Новини Украина Верховна Рада Судебная реформа Венецианская комиссия
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