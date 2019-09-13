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Рада разогнала всех членов ЦИК

11:45
Нардепы согласились распустить ЦИК - фото 1
Нардепы согласились распустить ЦИК

341 голосами парламентарии признали представление Владимира Зеленского об увольнении членов Центральной избирательной комиссии мотивированным. Так что ЦИК, которая провела абсолютно демократические выборы, будут переизбирать по-новой, но уже из Зе-команды.

Согласно закону, разнести ЦИК можно по представлению президента, если его признают мотивированным.

ЦИК ответила на обвинения Зеленского. Раскрыты детали

Никакие определения этого термина нигде не прописаны, посему решать судьбу избиркома пришлось депутатам. И, как водится, "Слуги народа" заказ президента отработали. Да еще и вместе с представителями "Батькивщины", "Оппозиционной платформы - За жизнь", депутатской группой "За будущее" и внефракционными парламентариями.

Рада разогнала всех членов ЦИК - фото 187682

Всего за президентское постановление зеленую кнопку нажал 341 носитель мандата.

Обсуждая законопроект, многие политики заявили, что отставка ЦИК - политическая манипуляция Зеленского и попытка еще больше захватить власть в стране. Де-факто, так и происходит.

Напомним, что у Владимира Зеленского в свое время сложились достаточно сложные отношения с нынешней ЦИК.

Весной 2019 г. он обвинил комиссию в затягивании оглашения результатов второго тура президентских выборов. От этого зависела дата инаугурации, которая была крайне важна для нового президента.

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