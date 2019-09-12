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ЦИК ответила на обвинения Зеленского. Раскрыты детали

10:48
ЦИК ответила на обвинения Зеленского. Раскрыты детали - фото 1
ЦИК ответила на обвинения Зеленского. Раскрыты детали

На днях стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский собирается полностью уволить ЦИК.. Избирательная комиссия молчать не стала и дала ответ.

Зеленский "обезглавит" ЦИК. Раскрыты детали

"11 сентября 2019 состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, на котором было рекомендовано Верховной Раде рассмотреть представление Президента Украины о досрочном прекращении полномочий состава Центральной избирательной комиссии", - сделали ремарку в ЦИК.

ЦИК ответила на обвинения Зеленского. Раскрыты детали - фото 187586

И опровергли все обвинения, сославшись на нехватку полномочий в своей работе. Следовательно, "все обвинения, которые нивелируют факт проведения честных, демократических выборов и их признание народом Украины и международным сообществом, ЦИК воспринимать отказывается".

ЦИК ответила на обвинения Зеленского. Раскрыты детали - фото 187588

Напомним, что у Владимира Зеленского в свое время сложились достаточно сложные отношения с нынешней ЦИК. Весной 2019 г. он обвинил комиссию в затягивании оглашения результатов второго тура президентских выборов. От этого зависела дата инаугурации, которая была крайне важна для нового президента.

 

 

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