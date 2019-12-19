Рада приняла новый Избирательный кодекс. Что изменится?

Рада приняла новый Избирательный кодекс. Что изменится?

В четверг, 19 декабря, Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс с поправками президента Украины. Закон поддержали 330 нардепов.

Об этом сообщает "РБК Украина".

По данным СМИ, закон устанавливает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Отныне избиратели будут голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата в списке.

В то же время из Кодекса была убрана норма о снятии кандидата с предвыборной гонки после установления его противозаконной деятельности и направлении ее в ЦИК.

Отметим, что несмотря на некоторые нюансы, спикер ВРУ Дмитрий Разумков достаточно позитивно оценил новый кодекс.

"Открытые партийные списки во многом схожи с мажоритаркой. И если ты сильный, качественный мажоритарщик, то для тебя Избирательный кодекс не будет смертельным. А может быть, даже наоборот, он где-то поможет", - ранее заявил политик.

Отметим, что вопрос о реформировании избирательной системы встал на повестку дня сразу после победы Владимира Зеленского. В частности, 21 мая 2019 г. новый президент во время совещания с главами парламентских фракций предложил ввести пропорциональную систему выборов и снизить проходной порог до 3 %