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Минкульт получил миллиард гривен из Фонда борьбы с коронавирусом, но ничего не потратил

18:00
Ткаченко деньги из фонда отщипнул, но в дело не пустил - фото 1
Ткаченко деньги из фонда отщипнул, но в дело не пустил

Министерство культуры и информационной политики получило 1 миллиард гривен из Фонда борьбы с коронавирусом на развитие креативных индустрий, однако из них ничего не было потрачено.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос "Українських Новин".

В Украине снова антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19

Всего правительство выделило минкультуры 1 млрд гривен для поддержки сферы культуры и креативных индустрий, туризма, кино. При этом по состоянию на 24 сентября кассовые расходы министерством не совершались.

В МОЗ, согласно официальным данным использовали 3,1% выделенных средств фонда борьбы с коронавирусом. При этом Министерство образования и науки распределило все 52,5 млн гривен, выделенных ему из фонда по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, Министерство социальной политики - 2,5 млрд из 3,5 млрд гривен. Министерству социальной политики выделены средства в объеме 3 457,9 млн гривен (кассовые расходы - 2 539,2 млн гривен).

Также Госуправлению делами выделили 41,2 млн гривен из фонда борьбы с коронавирусом на подготовку больниц.

Антикоронавирусный фонд в то же время распилен полностью. Под предлогом срочности нардепы разрешили работникам МОЗ проводить закупки без конкурсов. Большую часть средств невесть зачем выделили на ремонт дорог. Остальные - тупо потратили на покупки по завышенным ценам. При этом, к примеру, аппараты ИВЛ в МОЗ решили вообще не покупать.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

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