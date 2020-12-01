Рада пошла на уступки бунтующим ФОПам

Киев в декабре / 24 канал

Верховная Рада во вторник, 1 декабря, приняла закон, которым отложила обязательное применение кассовых аппаратов для ФОПов на год. ФОПы не оценили.

Соответстующий закон поддержали 319 народных депутатов, 1 нардеп проголосовал против. Это "Слуга народа" Александр Качура.

Спикер Дмитрий Разумков отметил, что указанный законопроект является компромиссным для депутатских фракций и групп. Его разработал профильный Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании в 12:00 1 декабря. Для его рассмотрения на пленарном заседании во вторник нардепы применили процедуру ad hoc.

Закон предусматривает отсрочку до 1 января 2022 года обязательного применения регистраторов расчетных операций (программных регистраторов расчетных операций) для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме тех, которые осуществляют деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.

Документ продлевает на год, до 1 января 2022 года, применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО (ПРРО) при проведении расчетных операций. Закон также отменяет штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (ПРРО).

Ранее предусматривалось, что с 1 января 2021 года использование РРО станет обязательным только для определенных категорий предпринимателей II-IV групп. Речь идет о рисковых видах деятельности, а именно: торговля ювелирными изделиями, текстильными товарами, бывшими в употреблении товарами в магазинах, автозапчастями, оказание услуг гостиницами, ресторанами и туристическими агентствами. Для всех остальных плательщиков единого налога II-IV групп такая обязанность возникла бы с 1 апреля 2021 года. При этом, на плательщиков единого налога первой группы обязанность применять РРО вообще не будет распространяться.

Отметим, что с утра у здания Верховной Рады проходит митинг предпринимателей, выступающих за отсрочку введения РРО для ФОПов. Бунтующие предприниматели перекрыли несколько улиц и вступили в локальные схватки с силовиками. Этим они давали понять, что не рады отсрочке, а рассчитывают на полную отменну нормы про кассовые аппараты.