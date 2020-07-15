Рада передумала рассматривать сепарский закон Бужанского

Планы Бужанского обломали на некоторое время

Вечером в среду, 15 июля, руководство ВР отказалось от откровенно изменнических планов выставлять на голосование инициативу скучающего по Совку нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского.

Хотя проект закона опосредованно лоббировал сам Дмитрий Разумков, а поддержку идее мягко отказаться от украинизации образования высказывали многие представители пропрезидентской партии, за день до даты рассмотрения от этого решили отказаться.

Согласно опубликованному на сайте Верховной Рады порядку дня, "языковую" инициативу Бужанского завтра рассматривать не будут.

Всего же за рабочий день нардепы хотят обсудить 40 вопросов, но законопроекта №2362 среди них нет.

Документ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях" был зарегистрирован в ВР еще 31 октября прошлого года. Бужанский хотел, чтобы перехода русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке в 2020-м году не было. Вместо этого одиозный "слуга народа" просил отсрочить его как минимум на 36 месяцев. Впрочем, и без того понятно, что целью Бужанского является не допустить украинизации страны.

Эпичным является и то, что Разумков изначально включил закон в порядок дня вопреки отклонению законопроекта в профильном комитете ВР.

Как известно, языковой вопрос стоит острым ребром только лишь в нашей политике уже очень давно. Прошлой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось. Теперь же пророссийские силы пытаются взять реванш с помощью адептов ОПЗЖ и их соратников из "Слуг народа".