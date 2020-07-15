Языковой омбудсмен осудил "русскоязычный" закон Бужанского

Языковой омбудсмен осудил "русскоязычный" закон Бужанского

Языковой омбудсмен Тарас Креминь выступил против законопроекта "слуги народа" Макса Бужанского, нацеленного на срыв украинизации русскоязычных школ.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост чиновника в Facebook.

"Обращаюсь к народным депутатам Украины с призывом не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государством языком в учебных заведениях" (№2362). Этот законопроект, внесенный народным депутатом Украины М. Бужанским, предусматривает существенные изменения в образовательном и языковом законодательстве, направленные на сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе", - заявил омбудсмен, аргументировав свое мнение.

Как уточнил Тарас Креминь, законопроект Бужанского предлагает отложить украинизацию русскоязычных школ до 2023 г. с последующим разрешением преподавания 40-60% предметов на русском языке в 5-11 классах.

"Утверждение, что этот законопроект направлен на защиту нарушенных конституционных прав русской или других национальных меньшинств, не соответствуют действительности. Ведь Закон Украины "Об образовании", языковые нормы которого были предметом рассмотрения в Конституционном Суде, решением Конституционного Суда №10-р / 2019 от 16 июля 2019 признан соответствующим Конституции Украины", - добавил языковой омбудсмен.

Что будет дальше?

16 июля Верховная Рада рассмотрит законопроект Макса Бужанского об изменении украинского языкового законодательства. Наберет ли он нужные голоса в первом чтении, пока что сказать сложно. Если верить заявлениям некоторых "слуг народа" (в частности, Богдана Яременко), многие члены Команды Зе выступают против поправок нардепа Коломойского, т. ч. ответ на поставленный вопрос нам суждено узнать лишь в недалеком будущем.