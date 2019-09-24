Сегодня Зеленский массово "перезагрузил власть". Что изменится?

Сегодня Зеленский массово "перезагрузил власть". Что изменится?

Во вторник, 24 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти". Что изменится?

Отвечаем.

Во-первых, вводится упрощенная процедура принятия на госслужбу и увольнение с нее.

Во-вторых, учреждается контрактная служба в госаппарате сроком от 1 до 5 лет. Отныне руководители госорганов могут заключать и расторгать контракты в порядке, предусмотренном Кабинетом министров Украины.

В-третьих, желающие попасть на госслужбу должны пройти соответствующий конкурс. Информацию о конкурсе можно будет узнать на сайте госучреждения.

Отметим, что одним из слоганов программы Команды Зе была перезагрузка власти. Выполняя предвыборное обещание, "Слуга народа" провела во власть множество т.н. ноунеймов. Но не обошлось без курьезов.