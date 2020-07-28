Пытались столкнуть с трассы и стреляли: под Одессой напали на известного активиста (ВИДЕО)

Демьяна Ганула могли убить

Днем во вторник, 28 июля, неизвестные злоумышленники на двух машинах пытались убить лидера общественной организации Демьяна Ганула. Нападение на него совершили преступники на Toyota RAV 4 с киевскими номерами и Mercedes на евробляхах.

Как заявил сам Ганул на своей странице в Facebook, на него напали на трассе в сторону Одессы, куда активист ехал из города Южное.

По словам пострадавшего, злоумышленники поровнялись с машиной, в которой он находился, постарались столкнуть ее с дороги и открыли огонь на поражение из, судя по всему, травматического оружия. Ганул упомянул, что начал отстреливаться в ответ, после чего нападавшие скрылись с места преступления.

- Чудом в меня не попали, хотя обстреливали с обеих сторон. Чем вам не покушение. Полиция, как у вас дела? Есть регистрационный номер машины, которая совершила это правонарушение. Вот такие дела, - рассказал Ганул.

В результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, нападения и покушения на активистов в Украине не редки. За последние несколько лет злоумышленники совершили несколько десятков попыток убийств и избиений борящихся с коррупцией и просто патриотов. При этом ни одного уголовное дело, которое было открыто по факту ЧП, не довели до логического завершения. Следователи, чтобы не выйти на самих себя, находят "левых" организаторов и заказчиков преступлений подобного типа или просто сливают дела. Кроме того, излюбленным способом мусоров является еще и попытка посадить за преступление ни в чем не повинного человека.