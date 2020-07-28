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Пытались столкнуть с трассы и стреляли: под Одессой напали на известного активиста (ВИДЕО)

16:20
Демьяна Ганула могли убить - фото 1
Демьяна Ганула могли убить

Днем во вторник, 28 июля, неизвестные злоумышленники на двух машинах пытались убить лидера общественной организации Демьяна Ганула. Нападение на него совершили преступники на Toyota RAV 4 с киевскими номерами и Mercedes на евробляхах.

Как заявил сам Ганул на своей странице в Facebook, на него напали на трассе в сторону Одессы, куда активист ехал из города Южное.

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По словам пострадавшего, злоумышленники поровнялись с машиной, в которой он находился, постарались столкнуть ее с дороги и открыли огонь на поражение из, судя по всему, травматического оружия. Ганул упомянул, что начал отстреливаться в ответ, после чего нападавшие скрылись с места преступления.

- Чудом в меня не попали, хотя обстреливали с обеих сторон. Чем вам не покушение. Полиция, как у вас дела? Есть регистрационный номер машины, которая совершила это правонарушение. Вот такие дела, - рассказал Ганул.

В результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, нападения и покушения на активистов в Украине не редки. За последние несколько лет злоумышленники совершили несколько десятков попыток убийств и избиений борящихся с коррупцией и просто патриотов. При этом ни одного уголовное дело, которое было открыто по факту ЧП, не довели до логического завершения. Следователи, чтобы не выйти на самих себя, находят "левых" организаторов и заказчиков преступлений подобного типа или просто сливают дела. Кроме того, излюбленным способом мусоров является еще и попытка посадить за преступление ни в чем не повинного человека.

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Нападения на активистов Одесса покушение полиция Новости Украина
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