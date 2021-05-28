Пять причин, по которым люди боятся секс-шопов

Культурные табу, закомплексованность и природная стеснительность – все это закрепощает и ограничивает интимную жизнь, загоняя ее в узкие рамки.

Обыденность в брачном ложе и неудовлетворенность в сексе – самые распространенные причины скандалов по пустякам, агрессии друг к другу, измен и разводов. Семейные психологи рекомендуют постоянно обновлять и перезагружать свой интим экспериментами в постели и секс-игрушками https://sex-shop-g.com.ua/seks-igrushki/. Но не так все просто, ведь переступить порог секс-шопа под силу далеко не каждому.

Все подумают, что я зациклен/а на мастурбации

Один из распространенных ошибочных стереотипов о секс-шопах – это магазины, в которых продают только мужские мастурбаторы и женские фаллоимитаторы. Считая мастурбацию чем-то постыдным из мира подростковых эротических фантазий, многие люди боятся даже войти в магазин и окунуться в бескрайний мир самых неожиданных для них интимных аксессуаров для удовольствия не только наедине, но и для двоих.

Я же не извращенец

Если вы не используете вибратор по назначению в общественных местах у всех на виду или не устраиваете садо-мазо игры с БДСМ аксессуарами во дворе на детской площадке, вы не извращенец. Все остальное – это ваше личное дело и никто не должен знать об этом, да и не узнает никогда, ведь это будет ваша маленькая тайна, которая только укрепляет брак.

У меня все в порядке в сексе

Отрицание проблемы – тупик на пути к ее решению. Неудовлетворенность интимной близостью, редкий и скучный секс, отсутствие искры страсти и мысли о похождении налево – все это явные проблемы, которые нужно решать как можно скорее. В противном случае все обернется агрессией, скандалами на пустом месте, рукоприкладством, изменами и разводом.

Просто добавьте в свой интим немного разнообразия. Костюмы для ролевых игр или двусторонний вибратор, игривая шлепалка или кожаная портупея с плеткой, масла с феромонами для эротического массажа или просто возбуждающий лубрикант.

Магазин фаллоимитаторов для всех

Это еще одно заблуждение, которое не позволяет мужчинам гетеросексуальной ориентации войти в секс-шоп и убедиться, что там есть все и для каждого.

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Секс-шопы в людных местах

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