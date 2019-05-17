Пьяный сын погибшего АТОшника придумал историю о выкинувшем его из маршрутки водителе

Водитель маршрутки "Киев-Ирпень" наказан ни за что

Жизнь одного из водителей маршрутного такси "Ирпень-Киев" оказалась сломанной буквально за пару минут. Сын погибшего на войне защитника Украины заявился домой в час ночи среды, 15 мая, а родным сказал, что его высадили из микроавтобуса прямо посреди маршрута.

Само собой, в соцсетях публикация о "водителе-демоне, который удавится за 8 гривен", набрала десятки тысяч репостов, а возмущенные ветераны войны пообещали разобраться с мужчиной.

В итоге водителя уволили. Более того, не выдержав многочисленных проклятий, он попал в больницу.

Только вот, как оказалось, несовершеннолетний "пострадавший" даже в маршрутное такси не заходил, а просто выпивал с друзьями. И историю со зверствами и неуважением к погибшим придумал только лишь чтобы не получить от матери нагоняй. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-боец "Азова" Станислав Краснов:

"Из-за таких случаев, которые на самом деле не редкость, отношение к ветеранам все хуже и хуже. Я уже давно заметил, что добровольцы сами платят за свой проезд. А любят пафосно махнуть ксивой, даже несмотря на водителя, здоровенные быки, которым наплевать на старушек, которые остаются на морозе и под дождем на улице. И что теперь? Восстановят мужчину на работе? Кто компенсирует моральный ущерб и вред здоровью? Толпа с ксивами УБДшникив придет к водителю и будет извиняться на коленях, как они сами требовали? Будут десятки тысяч репостов с извинениями? И главное - как восстановить репутацию настоящих воинов АТО, что воевали не за халявный проезд?".

К слову, реакция общества на непредоставление маршрутчиками льготного проезда ветеранам, действительно всегда обостренная. Вызвано это тотальным жлобством многих водителей, которые по-настоящему готовы удавиться ради нескольких гривен. Тем не менее, среди маршрутчиков немало и адекватных людей, поэтому грести всех под одну гребенку нельзя.