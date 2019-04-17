Очень жадный водитель из-за пяти гривен вытолкал пенсионерку из маршрутки (ВИДЕО)

14:00 17 апреля,

Водитель маршрутки отреагировал на пенсионное удостоверение, как бык на красную тряпку

Абсолютно неадекватный шофер маршрутки №44 в Запорожье силой выкинул женщину в возрасте, которая показывала пенсионное удостоверение и отказывалась платить за проезд.

Из-за каких-то пяти гривен, которые водила мог выручить с пожилой пассажирки, мужчина начал совершенно неадекватно себя вести.

Как утверждают свидетели произошедшего, водитель сначала начал орать благим матом, как только увидел пенсионное удостоверение. Но бравая пенсионерка настаивала на своем законном праве ехать бесплатно, что и привело к силовому воздействию.

Громила подбежал к старушке и начал ее толкать, а затем и вовсе выкинул из автобуса.

Соответствующее видео инцидента опубликовали на странице zp news в Instagram.

Запись конфликта неадекватного водилы и пенсионерки набрала большое количество просмотров и комментариев. Многие пользователи припомнили, как водители маршруток неадекватно ведут себя в принципе, не только с пассажирами-льготниками.

Тем не менее, некоторые жаловались и на "наглых пенсионеров".