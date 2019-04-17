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Очень жадный водитель из-за пяти гривен вытолкал пенсионерку из маршрутки (ВИДЕО)

17 апреля, 14:00
Водитель маршрутки отреагировал на пенсионное удостоверение, как бык на красную тряпку - фото 1
Водитель маршрутки отреагировал на пенсионное удостоверение, как бык на красную тряпку

Абсолютно неадекватный шофер маршрутки №44 в Запорожье силой выкинул женщину в возрасте, которая показывала пенсионное удостоверение и отказывалась платить за проезд.

Из-за каких-то пяти гривен, которые водила мог выручить с пожилой пассажирки, мужчина начал совершенно неадекватно себя вести.

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Как утверждают свидетели произошедшего, водитель сначала начал орать благим матом, как только увидел пенсионное удостоверение. Но бравая пенсионерка настаивала на своем законном праве ехать бесплатно, что и привело к силовому воздействию.

Громила подбежал к старушке и начал ее толкать, а затем и вовсе выкинул из автобуса.

Соответствующее видео инцидента опубликовали на странице zp news в Instagram.

Запись конфликта неадекватного водилы и пенсионерки набрала большое количество просмотров и комментариев. Многие пользователи припомнили, как водители маршруток неадекватно ведут себя в принципе, не только с пассажирами-льготниками.

Тем не менее, некоторые жаловались и на "наглых пенсионеров".

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