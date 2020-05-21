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Путинский убийца Рамзан Кадыров слег в больницу с подозрением на коронавирус

21:00
Кадыров госпитализирован - фото 1
Кадыров госпитализирован

Предатель Ичкерии, который поначалу убивал русских оккупантов, но затем переметнулся на сторону Кремля, главарь самых кровожадных путинских наемников и террорист, чьи люди под заказ расправляются с врагами диктатора, мог заразиться COVID-19.

Как утверждают пропагандисты из российских СМИ, главарь Чечни сегодня спецбортом был эвакуирован из Грозного в Москву.

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После преземления вертолета с Кадыровым, который почувствовал себя нехорошо, его на карете "скорой" доставили в одну из больниц российской столицы.

Медики подозревают у него коронавирус. Но точный диагноз еще неизвестен. Состояние террориста врачи называют стабильным.

В то же время официально о госпитализации одного из столпов путинского режима никто не сообщал. Судя по всему, власти РФ будут отрицать эту информацию до тех пор, пока скрывать ее не станет нецелесообразно.

Личный помощник главаря временно порабощенной русскими Ичкерии Ахмед Дудаев объявил о том, что "Кадыров лично контролирует работу оперативного штаба по коронавирусу".

Как известно, Россия занимает второе место в мире по количеству официально выявленных зараженных COVID-19. Наиболее плачевной ситуация оказалась на Кавказе.

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