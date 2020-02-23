Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России

Чечня диктует свою волю / Getty Images

23 февраля – день начала депортации чеченцев и ингушей. Спустя много лет геноцид бумерангом ударил по России и русским.

Иногда радикальная имперская политика не приносит ожидаемых результатов. История в этом плане лгать не будет – посмотрите хотя бы, что привело к большой европейской революции 1848 года, и чем она в итоге закончилась. Попытка династии Габсбургов сделать из Австро-Венгрии "одно большое человечье общежитие" без учетов интересов национальных меньшинств закончилась плачевно. Именно в тот момент империя окончательно и бесповоротно затрещала по швам. Но урок из этого вынесли, как оказалось, не все.

Государство со столицей сначала в Петербурге, а затем в Москве независимо от названия и вывески всегда пыталось решить национальный вопрос при помощи грубой силы. По состоянию на вторую половину двадцатого века подобный подход привел к тому, что шутка про советскую армию и советский флот как единственных союзников СССР в какой-то момент перестала казаться шуткой. Да и врагами – как тайными, так и явными – по всему периметру границы "посчастливилось" обзавестись довольно быстро. Однако нашлись и внутренние враги, причем - по национальному признаку. Таковых было немало, но чеченцы в качестве примера таких недругов выглядят идеально.

Собственно говоря, горцы в последние две-три сотни лет стабильно оставались прыщом на имперском седалище, который не позволял чувствовать себя комфортно любому правителю. Что при царях, что при генеральных секретарях здесь всегда было горячо, ведь местное население признавало лишь законы гор, а не правила бледнолицых пришельцев. Каждая попытка наведения порядка обнажала одну из слабых сторон русской армии – полное неумение воевать в условиях отнюдь не равнинного рельефа (что уж говорить, если даже в Афганистане лет тридцать назад сей вопрос стоял ребром). А решить вопрос мирно никак не выходило.

23 февраля – день начала депортации чеченцев и ингушей

Кому-то могло показаться, что последняя страница истории противостояния была написана 23 февраля 1944 года. Именно тогда с подачи Сталина «чечено-ингушскую проблему» принялись решать радикально - была проведена операция «Чечевица». Почти полмиллиона коренных жителей упаковали в товарные вагоны и депортировали преимущественно в Казахстан и Среднюю Азию. Кому-то повезло больше – церберов и конвоиров на всех не хватило, так что удалось уйти в горы. Кому-то не повезло совсем – за активное сопротивление властям тогда можно было получить бесплатную путевку в лагеря или вовсе нарваться на расстрел (иногда даже на месте).

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Причина депортации и сейчас звучит подозрительно: гордые горцы якобы активно и массово сотрудничали с немецкими оккупантами. Факт массовости сотрудничества не удалось доказать даже тогда, когда Кремлю это было необходимо с идеологической точки зрения для оправдания военного вторжения. Что уж говорить о более мирных временах?

Чеченцам, правда, надо отдать должное – в плане здоровой наглости они оказались способны дать сто очков форы любому другому репрессированному в сталинские годы народу. Крымские татары, помнится, лет сорок топтались туда-сюда на так и не обжитых новых местах, прежде чем хотя бы подумали о попытке вернуться в родные края. Потомки же имама Шамиля потянулись обратно домой уже в первые годы правления Никиты Хрущева. Они воспользовались тем, что союзный центр был занят решением более насущных проблем и толком не обращал внимание на практически бесполезные с точки зрения пополнения казны территории. Кто же мог знать, что подобная невнимательность аукнется Москве десятилетия спустя?

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А она ведь аукнулась, да так громко, что у некоторых до сих пор в ушах звенит. Джохар Дудаев мечтал о независимой республике Ичкерии, которая если и не будет полноценным субъектом международного права, то хотя бы зубы сможет показать врагу в случае чего. Эта мечта определенно не сбылась, но благодаря удивительному финту судьбы Чечня в статусе субъекта Российской Федерации получила больше благ, чем могла бы получить в статусе суверенного государства. Кое-кто и вовсе сказочно озолотился подобно героям местных старинных преданий, вовремя сообразив, что надо делать.

Оказалось, что мнимую лояльность можно запросто купить благодаря миллионным (если не миллиардным) дотациям в местный бюджет из Москвы без всяких военных действий и кровопролития.

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Путин сотоварищи и сейчас наивно думают, что контролируют ситуацию в мятежном регионе на сто процентов, но это заблуждение. Рамзан Кадыров на правах очередного по счету царька может сыпать в прямом эфире пророссийскими лозунгами и даже грозить походом на Украину. Но ничто не помешает ему предать кремлевских кураторов, если на дотации для его вотчины в бюджете РФ вдруг закончатся деньги. В Кремле, похоже, тоже это понимают, но, видимо, не рассматривают подобный расклад всерьез. А зря – гордые горцы не забывают такие пощечины, как депортация по надуманному по сути поводу.

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Знаете, все очень похоже на то, что конь оседлал казавшегося лихим джигита, а не наоборот. Вот вам и обратная сторона радикальной имперской политики – что посеешь, то и пожнешь.

Виталий Могилевский, Без Табу

Этот материал впервые был опубликован на Без Табу 23 февраля 2017 года.