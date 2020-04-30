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Премьер РФ Михаил Мишустин подхватил коронавирус: Все подробности

19:57
Премьер РФ Михаил Мишустин подхватил коронавирус: Все подробности - фото 1
Премьер РФ Михаил Мишустин подхватил коронавирус: Все подробности

Премьер-министр России Михаил Мишустин заболел коронавирусом.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Интерфакс- Россия".

Отныне политик уходит на самоизоляцию и продолжит работу в режиме телефонной и видеосвязи. Обязанности главы правительства временно поручаются первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Президент России Владимир Путин уже отреагировал на инцидент и выразил надежду, что глава кабмина продолжит свою работу "по поддержке граждан и экономики" РФ. Встречался ли глава РФ в последнее время с Михаилом Мишустиным - неизвестно.

Отметим, что на данный момент Россия остается лидером по количеству заболевших COVID-19 в Восточной Европе. Для противодействия болезни Кремль был вынужден продлить карантин до середины мая и отменить целый ряд мероприятий. В частности, этой весной весной в Москве не состоится парад Победы. Подробнее об этом читайте здесь.

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