Сергей Пашинский Формула Штайнмайера Владимир Зеленский война на Донбассе

Путин уволил своего советника по Украине Глазьева

10:00
Путин перевел Глазьева на новый проект - фото 1
Путин перевел Глазьева на новый проект

На сайте Кремля опубликовали указ о лишении Сергея Глазьева должности советника главаря России. Глазьев, в свое время переквалифицировавшийся из либералов в террористы, был одним из организаторов "русской весны".

ВВХ решил уволить своего практически бессменного советника не с концами, а просто перевести его на другой проект.

В России за "шпионаж для Украины" посадили 72-летнего деда

Глазьев считался одним из руководителей "Новороссии", который примкнул к команде Путина в 2012-м году, оказавшись уже не тем либералом из правительства Черномырдина, каким он пытался казаться. В итоге террорист полноценно проявил себя, курируя темы раскачивания Украины.

С момента начала военной агрессии РФ Глазьев активно и публично выступал с рассказами о необходимости проведения боевых операций в Крыму и на Донбассе, а также занимался распределением средств на группировки захватывающих админздания в Донецке и Луганске преступников.

За работу над созданием "ДНР" и "ЛНР" оккупанта включили в санкционный список США и Евросоюза.

Теперь же Глазьев станет министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии РФ. Поскольку чиновник считает себя гуру экономики, а среди его идей - включение печатного станка для преодоления проблем, русских вскоре может ожидать тотальный финансовый коллапс.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Россия "Новороссия" война на Донбассе Владимир Путин терроризм Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский обсудил с Блоком дорасследование украинского вопроса в деле MH17 - фото 1
Катастрофа MH17: Зеленский встретился в министром из Нидерландов
09:20
Боевики обстреливают позиции ВСУ в районе Золотого - фото 1
Русские пять раз обстреливали район Золотого, откуда ВСУ хотят отступать
08:40
Украинского миллиардера объявили в розыск. Раскрыты детали - фото 1
Украинского миллиардера объявили в розыск. Раскрыты детали
Вчера, 19:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Этому городу таки нужен новый герой - фото 1
Джокер: Оскара этому господину
06 октября, 17:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
04 октября, 10:05
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
02 октября, 16:45
Загрузка...