Путин уволил своего советника по Украине Глазьева

Путин перевел Глазьева на новый проект

На сайте Кремля опубликовали указ о лишении Сергея Глазьева должности советника главаря России. Глазьев, в свое время переквалифицировавшийся из либералов в террористы, был одним из организаторов "русской весны".

ВВХ решил уволить своего практически бессменного советника не с концами, а просто перевести его на другой проект.

Глазьев считался одним из руководителей "Новороссии", который примкнул к команде Путина в 2012-м году, оказавшись уже не тем либералом из правительства Черномырдина, каким он пытался казаться. В итоге террорист полноценно проявил себя, курируя темы раскачивания Украины.

С момента начала военной агрессии РФ Глазьев активно и публично выступал с рассказами о необходимости проведения боевых операций в Крыму и на Донбассе, а также занимался распределением средств на группировки захватывающих админздания в Донецке и Луганске преступников.

За работу над созданием "ДНР" и "ЛНР" оккупанта включили в санкционный список США и Евросоюза.

Теперь же Глазьев станет министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии РФ. Поскольку чиновник считает себя гуру экономики, а среди его идей - включение печатного станка для преодоления проблем, русских вскоре может ожидать тотальный финансовый коллапс.