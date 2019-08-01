Путин уничтожает Сибирь, от этого страдают американцы и канадцы (ФОТО)

Сибири скоро не станет

Последствия жутчайших лесных пожаров, площадь которых уже превысила территорию Крыма и перевалила за три миллиона гектаров, докатились до США и Канады. Жители этих цивилизованных стран вынуждены дышать едким дымом из-за преступных деяний кремлевской своры.

Когда пожары в Сибири только лишь начинались, власти РФ делали вид, что ничего страшного не происходит, и отказывались тушить огонь.

Ссылались они на то, что бороться со стихией нерентабельно, а пожары уничтожают не особо-то и нужные леса. Правда, русские в это время задыхались от вони и выделяющихся при горении веществ, но до смердов власть имущим дела не было. Как и до животных, которые гибнут в результате пожаров.

Теперь же, когда охваченная огнем территория превысила площадь Бельгии, преступники решили все же начать тушение. Правда, оказалось, что уже поздно - остановить распространение огня не получится, а недовольные масштабами инцидента могут попрыгать на бутылке и усиленно молиться богам дождя.

А тем временем специалисты NASA опубликовали спутниковые снимки, на которых видно, что дым от пожаров дошел до территории Аляски и западного побережья Канады. Его видно даже над Ванкувером и Сиэтлом, так что страдают от бездействия русских не только сами жители дикой страны.

Бороться с пожарами в РФ теперь хотят с помощью искуственных дождей. Правда, такие попытки уже имели место быть, но вызвать осадки у пьяных Иванов не получилось. Старались утихомирить огонь и с помощью молитв, но после очередного молебна в Томске пожары разгорелись еще сильнее. Видимо, боженька все же решился.