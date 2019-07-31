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Сенаторы США одобрили санкции против "Северного потока-2"

Вчера, 21:00
Американские политики неотвратимо продвигаются к санкциям против Северного потока-2 - фото 1
Американские политики неотвратимо продвигаются к санкциям против Северного потока-2

С каждым днем кара за строительство трубопровода, который является политическим проектом РФ, становится все более неотвратимой. При этом Штаты рискуют вступить в конфронтацию со странами ЕС, которые готовы пересесть на путинской иглы на трубу.

В среду, 31 июля, комитет Сената США по международным делам высказался за принятие проекта закона, который обкладывает санкциями компаний и частных лиц, помогающих русским построить газопровод в обход Украины.

Страсти накаляются: сенатор внес в Конгресс закон о санкциях против "Северного потока-2"

Об этом заявил журналиста Джош Рогин, подчеркнув, что против законопроекта высказались только два сенатора. 20 же высказались однозначно за кару и попытку сорвать процесс строительства.

"Законопроект о наложении санкций на компании, которые строят российский проект "Северный поток-2", одобрен комитетом 20 голосами против 2", - написал Рогин на своей странице в Twitter.

Проект "О защите энергетической безопасности Европы", был зарегистрирован республиканским сенатором Тедом Крузом. В нем авторы указали на необходимость ограничить влияние русских в Европе.

Чтобы стать полноценным законом документ должен пройти через Сенат и Палату представителей, а затем быть подписанным Дональдом Трамом.

Как известно, в ЕС видят собственный коммерческий интерес в реализации амбициозного проекта русских. Кремлю же нужно пустить газ в обход Украины чтобы сделать нашу страну менее влиятельной, а также подсадить немцев на газовую иглу. Свои интересы в отмене строительства трубопровода есть и у американцев: они вполне могут заменить поставки российского газа своим сжиженным.

Строительство "Северного потока-2" может привести к экономическому контролю РФ над всей Европой, а также ударит по бюджету Украины.

Кроме того, из-за дружбы отдельных власть имущих ЕС в Путиным все чаще звучат призывы отказаться от санкций за агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма.

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