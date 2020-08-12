Путин уговаривал Макрона склонить Украину к прямым переговорам с "ДНР" и "ЛНР"

Макрон провел переговоры с Путиным

В среду, 12 августа, главарь страны-оккупанта пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который с каждой встречей и после переговоров с Путиным постепенно прекращает жестко отстаивать позицию ЕС по отношению к российско-украинской войне.

Сегодняшний разговор Путина с Макроном снова касался намерений оккупантов уйти от ответственности за развязывание войны и постоянное нарушение перемирий.

Параллельно с голословными заявлениями о "необходимости продолжения работы в рамках нормандской четверки", кремлевский диктатор объявил о том, что Украина должна сесть за один стол с боевиками "ДНР" и "ЛНР" без участия третьих сторон.

При согласии Киева на такие условий наша страна фактически признает войну гражданской и даст возможность Евросоюзу снять санкции с настоящих агрессоров. Русские же окажутся с развязанными руками, поскольку смогут продолжать отправлять войска и вооружение на Донбасс, не неся за это никакой ответственности.

Какова была позиция Макрона по поводу этого надоевшего всем предложения Путина, неизвестно. Тем не менее, президент Франции уже неоднократно рассказывал о возможности снятия санкций с агрессоров и показывал всем, что устал от украинского вопроса.

Кроме того, президент Франции оценил "действующее на Донбассе перемирие", поскольку, благодаря позиции Киева, совершенно не осведомлен о постоянных его нарушениях.

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому. Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников".

После этого Леонид Кучма без пояснения ушел в отставку, а его место по указу Зеленского занял Леонид Кравчук, который моментально дал интервью российской пропагандистке Скабеевой, предложил внедрить в ТКГ придерживающегося пророссийских взглядов Витольда Фокина, а также заявил о необходимости идти на компромиссы в диалоге с русскими.