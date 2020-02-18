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Путин признал украинских коллаборантов русскими ветеранами

Вчера, 23:00
Путин признал украинских коллаборантов русскими ветеранами - фото 1
Путин признал украинских коллаборантов русскими ветеранами

Президент России Владимир Путин подписал закон, признающий крымских военнослужащих ветеранами армии РФ.

РФ упростила выдачу паспортов для украинцев: Раскрыты детали

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Закон "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О ветеранах" устанавливает, что ветеранами военной службы (армии РФ - прим. ред.) являются военнослужащие, в том числе уволенные в запас и проходившие службу в армии СССР или постоянно проживавшие в Автономной Республике Крым и городе Севастополь на момент аннексии полуострова и проходившие службу в составе Вооруженных Сил Украины.

Напомним, 1 мая 2019 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре предоставления украинцам российского гражданства. В ответ 13 августа Владимир Зеленский упростил выдачу россиянам украинских паспортов. Подробности читайте по ссылке.

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