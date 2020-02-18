Путин признал украинских коллаборантов русскими ветеранами

Путин признал украинских коллаборантов русскими ветеранами

Президент России Владимир Путин подписал закон, признающий крымских военнослужащих ветеранами армии РФ.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Закон "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О ветеранах" устанавливает, что ветеранами военной службы (армии РФ - прим. ред.) являются военнослужащие, в том числе уволенные в запас и проходившие службу в армии СССР или постоянно проживавшие в Автономной Республике Крым и городе Севастополь на момент аннексии полуострова и проходившие службу в составе Вооруженных Сил Украины.

Напомним, 1 мая 2019 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре предоставления украинцам российского гражданства. В ответ 13 августа Владимир Зеленский упростил выдачу россиянам украинских паспортов. Подробности читайте по ссылке.