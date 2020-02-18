Путин признал украинских коллаборантов русскими ветеранами
Президент России Владимир Путин подписал закон, признающий крымских военнослужащих ветеранами армии РФ.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.
Закон "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О ветеранах" устанавливает, что ветеранами военной службы (армии РФ - прим. ред.) являются военнослужащие, в том числе уволенные в запас и проходившие службу в армии СССР или постоянно проживавшие в Автономной Республике Крым и городе Севастополь на момент аннексии полуострова и проходившие службу в составе Вооруженных Сил Украины.
Напомним, 1 мая 2019 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре предоставления украинцам российского гражданства. В ответ 13 августа Владимир Зеленский упростил выдачу россиянам украинских паспортов. Подробности читайте по ссылке.